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В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
18 июня 2020, 03:00 • 29 • Политика
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий. В настоящее время действия военного корабля Соединённых Штатов находятся под полным контролем частей Южного военного округа, подчеркнули в Национальном центре управления обороной РФ.
В водах Чёрного моря был замечен эсминец американских ВМС УРО "Портер", передали в Национальном центре управления обороной России, как пишет агентство РИА Новости.
В настоящее время действия военного корабля Соединённых Штатов находятся под полным контролем сил Южного военного округа.
Соответствующий комплекс мероприятий осуществляется в рамках оперативного реагирования в случае возможного возникновения внештатных ситуаций в черноморских водах.
Ранее пресс-центр шестого флота ВМС США передавал, что в Чёрное море выдвинулся американский эсминец "Портер" (DDG-78) класса "Орли Берк". Там планируется проведение военных учений с другими членами НАТО и партнёрами блока.
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