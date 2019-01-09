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В Чёрное море направляется группа кораблей НАТО - украинский политик

09 января 2019, 04:09  •  66 • Политика
Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко анонсировал скорый заход группы кораблей НАТО в Чёрное море. При этом политик отметил, что плыть в Азовское море военные корабли не собираются, чтобы не провоцировать Россию.
Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в эфире телеканала "112" заявил, что группа военных кораблей НАТО собирается зайти в акваторию Чёрного моря, передаёт "360". По его словам, группу возглавляет нидерландское военное судно.
В своём сообщении Пристайко напомнил, что корабли Североатлантического альянса участили свои визиты в Чёрное море. Так, в 2018 году одновременно зашло сразу две группы кораблей. Последнее же посещение было совсем недавно, 6 января. Тогда американский эсминец Fort McHenry проплыл через Босфор. Его проход контролировал сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
При этом политик исключил возможность прохода группы кораблей НАТО в Азовское море, так как, по его мнению, альянс не готов к конфликту с Москвой. "НАТО провоцировать никого не планирует, и Россию - прежде всего", - заявил Пристайко, отметив, что заход кораблей НАТО в Азовское море затруднителен ещё и из-за его небольшой глубины.

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