В чём цель получения японцами южных Курил

В Японии уже не требуют, а просят хотя бы один остров, чтобы присвоить хотя бы часть природных богатств России

СМИ Страны восходящего солнца с плохо скрываемой тревогой комментируют заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что предмет переговоров по Курилам исчезает, ибо, по словам политика, «мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории».

Проправительственная правонационалистическая газета «Санкэй симбун» сообщает в связи с этим о встрече на данную тему премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги с «влиятельным японским политиком и депутатом верхней палаты парламента» (так представили его иноСМИ) Мунэо Судзуки.

К сведению редакторов иноСМИ хочу сообщить: это не политик, а типичный политикан. Он был изгнан из правящей Либерально-демократической партии Японии и отбывал тюремное заключения за коррупцию, связанную, кстати, с «гуманитарной помощью жителям Курил». Так вот, пробравшись в парламент снова, но теперь уже по спискам совсем другой партии, этот ушлый делец заклинает японского премьера «вернуть хотя бы один или хотя бы два острова». Отброшены стенания о якобы «оккупированных исконных японских территориях». И прямо говорится, что цель получения южных Курил состоит в том, чтобы «воспользоваться теми морскими ресурсами, которые расположены в окружении северных островов». Иными словами, присвоить хотя бы часть природных богатств России.

Судзуки рекомендует Суге сохранить преемственность линии бывшего премьера Абэ и подходить к контактам с Путиным «с решимостью и на основе опыта прошлого». На это глава японского правительства сообщает о готовности «по мере спада пандемии COVID-19 проводить в этом контексте политику личного общения и имеет желание провести непосредственные переговоры с президентом Путиным».

Более реалистично оценивает перспективы такого «личного общения» ведущая газета страны «Асахи симбун», которая пишет, что с учётом ввода в действие в прошлом году новой Конституции России с поправками переговоры по «северным территориям» невозможны. И цитирует Медведева: «Мы ясно обозначили нашу позицию в Конституции. У нас нет права передавать кому бы то ни было суверенитет над российскими территориями». По словам Медведева, в ходе переговоров по мирному договору между Россией и Японией могут обсуждаться вопросы совместной экономической деятельности вокруг южных Курил. Однако достижение соглашения даже здесь оказывается под вопросом при существующем в Японии «внутринационального консенсуса» по поводу возврата островов.

Японская газета вновь разъясняет читателям, что по одобренной в прошлом году подавляющим большинством россиян новой российской Конституции «отчуждение российских территорий запрещается».

Однако японцы уже и сами не верят в возможность добиться отчуждения в свою пользу хотя бы одного-двух островов с их богатыми морскими ресурсами экономическими зонами. Даже при предыдущем премьере Абэ таких «неверящих» было 88,2% (по данным одного из опросов). А при нынешнем премьере, дилетанте в международных делах, надежд на отчуждение ещё меньше. Об этом убедительно свидетельствуют отклики японских читателей.

Yokeru mappa. Эти переговоры с Россией для Японии, не имеющей сильной армии, бессмысленны. Последний шанс добиться возврата островов был у нас при Горбачеве. На северных островах уже давно живут русские. И выгнать их оттуда невозможно. Проблема практически нерешаемая.

Shi. Наших политиков кидает из холода в жар! То два острова плюс «альфа», то просто два острова, вот теперь вообще «хоть один остров». Что это за самоуправство?!

Rga. Какую еще «линию личных контактов» выдумывает Суга? Среди здравомыслящих японцев нет ни одного, который надеется, что с новой российской Конституцией и фактическим неограниченным продлением правления Путина у нас есть хоть один шанс вернуть острова!

Dbg. В учебниках для 5 класса северная граница Японии проходит за Итурупом. Но это же ложь! Посмотрите правде в лицо. Либерально-демократической партии хватит строить свои фантазии и обманывать народ. Реалии совсем другие! Северные острова российские. Долой ЛДП!

Mec. Посмотрите на жесткость подавления протестов в России. Разве вы не ощущаете тамошнюю атмосферу? О каких островах тут говорить?

Cqp. Господин Суга, скажем честно, вам личные переговоры с Путиным не под силу. Он вас в упор не видит. И вы не должны рассматривать японский народ как свое личное орудие!

Ete. Ничего у тебя, Суга, не получится. Путин спросит: «Ты кто такой? Я иначе как с Абэ, ни с кем разговаривать не буду!» В адрес Абэ высказывается много критики, но во внешней политике он был мастер!

ke_. Я вот думаю, такой премьер, как Суга, допускающий столько ошибок и оговорок в своих публичных выступлениях, вообще способен на международные переговоры или нет?!

Fqs. С японской стороны из уст Суги звучит какой-то детский лепет. Нет, хитрый Путин такому премьеру будет не по зубам!

Fis. Путин уважает сильных противников. А здесь так, ничего собой не представляющий оппонент.