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В чём суть изменений, связанных с отставкой правительства Украины?

04 марта 2020, 15:35  •  111 • Украина
Первый и главный вывод: никто из украинских олигархов, кроме Ахметова, стремительно теряющего богатство и общественно-политический вес, не согласился участвовать в смене вех. Смена правительства была негласным условием дальнейших переговоров Андрея Ермака с Дмитрием Козаком, только речь шла о том, что в новом кабинете будут представлены если не все украинские элиты, то, по крайней мере, большинство. В том числе и Медведчук с Бойко. На деле же вышел очередной обман, попытка замылить глаза.
Понятно, куда «слуги народа» тащат страну – в пропасть. И политическую, и экономическую, и социальную. Понятно, что разделять ответственность с Зеленским и его «слугами» - дураков нет. То, что в последний момент соскочили Хорошковский с Тигипко – маркер, ярче некуда. То, что не позвали «сырьевиков» из «Оппозиционной платформы» и профессионалов из правительства Николая Азарова – чистой воды боязнь, что профессионалы перехватят власть у Зеленского, сосредоточив бразды правления страной в своих умелых руках. Но ручки Ермака – вот они! Обещал Козаку сменить правительство – и сменил! Причём, серьёзно нарушив конституционное законодательство (по закону, Гончарука могли сместить лишь этой осенью, не раньше). Таким образом, делаем вывод: большинство украинских элит не желают разделять ответственность за страну с неумехами и политическими прощелыгами. И с этим уже ничего не поделать.
Второй вывод – в правительство ангажировали «лучших из худших», что свидетельствует о кадровом крахе Зеленского. Юрист «Квартала» Ионушас в кресле генпрокурора – продолжение линии привлечения непрофессионалов. При этом оставлен Аваков – против главы МВД у Зеленского руки коротки. Это значит, что он – могущественней президента. Он – настоящий глава Украины. Он, а не Зеленский. Во главе МИД мог бы встать компромиссный политик, если не тяготеющий к Москве, то хотя бы не раздражающий Кремль. Нашли третьесортного чиновника, к тому же замеченного в пещерной русофобии. И больше никого не нашлось! Это не кризис, это – крах.
Третий вывод – Зеленский в стране совершенно ничего не решает. А олигархи решать не хотят, за исключением Коломойского, Пинчука и новоприбывшего Ахметова. Сможет ли эта антикризисная команда навести в стране порядок – сомнительно. До сих пор не смогли, а уж с Ахметовым, прозевавшим под носом майдан, и подавно. То, насколько часто мэр Харькова Геннадий Кернес замелькал в Москве, наводит на определённые мысли. Регионализация страны идёт полным ходом, а сильный центр в лице Медведчука, Бойко, Рабиновича, Шуфрича и других серьёзных людей этому не препятствуют. Это значит, что Украина продолжит «сыпаться». И никакое новое правительство её уже не спасёт.

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