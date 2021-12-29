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В чём суть информационной стратегии Зеленского? Русские объяснили одной фразой
29 декабря 2021, 09:00 • 45 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в которой Россия ожидаемо названа главной угрозой. Однако в чём суть и почему была утверждена эта стратегия? Русские объяснили ёмко - всего одной фразой.
В утверждённом Зеленским документе указано, что информационная политика России является "угрозой не только Украине, но и другим демократическим государствам". По мнению авторов документа, "специальные информационные операции России" якобы направлены на усиление внутренних противоречий на Украине и в других "демократических государствах".
В целом, эта стратегия должна будет предотвращать "распространение информации", популяризирующей или пропагандирующей "государство-агрессора".
Комментируя новый антирусский выпад украинских властей, русские пользователи Сети отметили, что необходимость такой стратегии Зеленского возникла только по одной причине.
"Информационная политика России" мешает продуктивно врать своему народу", - отмечает Алексей Артюхин.
"Про демократические государства - это, конечно, весело. Чувствуется школа 95 квартала", - отметил пользователь "23 23".
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