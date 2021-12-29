В чём суть информационной стратегии Зеленского? Русские объяснили одной фразой

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в которой Россия ожидаемо названа главной угрозой. Однако в чём суть и почему была утверждена эта стратегия? Русские объяснили ёмко - всего одной фразой.

В утверждённом Зеленским документе указано, что информационная политика России является "угрозой не только Украине, но и другим демократическим государствам". По мнению авторов документа, "специальные информационные операции России" якобы направлены на усиление внутренних противоречий на Украине и в других "демократических государствах".

В целом, эта стратегия должна будет предотвращать "распространение информации", популяризирующей или пропагандирующей "государство-агрессора".

Комментируя новый антирусский выпад украинских властей, русские пользователи Сети отметили, что необходимость такой стратегии Зеленского возникла только по одной причине.

"Информационная политика России" мешает продуктивно врать своему народу", - отмечает Алексей Артюхин.

"Про демократические государства - это, конечно, весело. Чувствуется школа 95 квартала", - отметил пользователь "23 23".