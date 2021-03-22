В чём соль запрета иностранцам владеть землёй в Крыму

Пока на Украине рыдают по поводу «раскулачивания» 10000 владельцев крымских земельных наделов с синими паспортами, стоит признать, что главной мишенью вступившего в силу 21 марта закона стали вовсе не соседи с материка, а местные – крымские татары, нипочём не желающие обзаводиться российским гражданством. И выбор теперь у них невелик – или оформить паспорт России, или лишиться земельных угодий в курортной зоне и переселиться в степные районы или в Симферополь – там ограничения не действуют.

Владеть крымской землёй иностранцам запрещено в 19 из 27 муниципальных образований. Основание – эта земля как бы находится в приграничных районах. Вот из этого объяснения и «выпирает» истинная суть принятого решения. Дело в том, что изначально переселявшимся в Крым из республик Средней Азии крымским татарам предлагались наделы в тех районах, из которых были высланы их дедушки с бабушками. А это, в первую очередь, Бахчисарай и Белогорск. Но это далековато от моря, а переселенцы прекрасно понимали, что в центральных районах Крыма они столько не заработают, сколько «на югах». Поэтому крымско-татарские переселенцы поступали хитро – получали наделы в центральных районах и в Симферополе (где их, к слову, и теперь никто не ограничивает в праве покупать и владеть земельными наделами), но попутно проводили самозахваты земли на Южном берегу. За которые их никто никогда не наказывал, более того, эти самозахваты со временем узаконивали. И выходило, что в собственности крымско-татарских семей оказывалось вдвое больше земли, чем им, собственно, полагалось.

Но это – дело прошлое. Те, кто сообразил получить российский паспорт, фактически застолбили за собой и полученные по закону участки в Симферополе, Бахчисарае и Белогорске, и захваченные незаконно участки на ЮБК. Но где-то порядка 3-4 тысяч семей получать российские паспорта не спешили (и не сделали этого до сих пор), владея при этом наделами у самого Чёрного моря. Так что новый закон – это как бы принуждение к выбору. Или российский паспорт и земельный надел у моря в придачу, или украинский – но уже без надела. Понятно, что недовольные есть – в первую очередь, это те, кого бежавший из Крыма запрещённый в России экстремистский «меджлис крымскотатарского народа»* оставил «приглядывать» за полуостровом.

Впрочем, попадают под удар и украинские граждане. У многих представителей украинской элиты имеется недвижимость в Ялте, Коктебеле и других курортных местах. Её у них как бы не отнимают, но вот земля, на которой она находится, по закону может принадлежать только российским гражданам. Как будут выходить из положения иностранцы – неведомо, но, понятно, что, воленс-ноленс, землю придётся переоформлять. Либо – продавать, вместе с застройкой. Впрочем, сомнительно, чтобы семьи Владимира Зеленского или Виктора Медведчука (да практически половины тех, кто нынче при власти в Киеве) захотели бы продать принадлежащую им крымскую недвижимость. Да, в общем-то, и не ради того, чтобы лишить их собственности, принимали этот закон.