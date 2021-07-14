В чём смысл административного манёвра главы МВД Арсена Авакова, написавшего заявление об отставке?

Вчера, после встречи с Джорджем Кентом, Аваков подал в отставку. Пока нет ясности, примут ли эту отставку в Раде (судя по проваленному голосованию за легализацию «медицинского» каннабиса, единства мнений в президентской фракции нет). К тому же спикера Разумкова с Аваковым связывает перспектива карьерного роста, а значит, итог депутатского голосования под большим вопросом. И тот факт, что сменщик Авакова от «слуг народа» Монастырский уже сидит в предбаннике МВД, ровным счётом ничего не значит.

Понимать следует вот что. Аваков – назначенец Вашингтона, потому-то он и пересидел четырёх глав правительства, набирая при этом политический вес и фактически став вровень с президентом Украины по влиянию. Команду Зеленского (и особенно главу его администрации Андрея Ермака) нервировало одно только присутствие во власти такого тяжеловеса, как глава МВД. Но секрет могущества Авакова – не только в поддержке Вашингтона. Аваков вскормил с руки добровольческие карательные батальоны (т.н. «добробаты»), воевавшие на Донбассе. А затем преобразовал их в подведомственные МВД «гражданские структуры» содействия правоохранительным органам. Структуры, заметим, вооружённые до зубов, часто даже лучше полиции и Нацгвардии. Ни один сменщик Авакова не сможет удержать под контролем этих головорезов.

На Авакова делала ставку депутатская «группа Разумкова» – часть «слуг народа», понимающая, куда может завести страну алчность куратора фракции Арахамии вкупе с административным невежеством Зеленского и Ермака. Едва ли эта группа проголосует за снос несущей стены, на которую сама же и опирается. Тот факт, что министр сам подал в отставку по итогам беседы с Кентом, не должен вводить в заблуждение – таким способом хитрец Аваков мог «пробить», кто лоялен к нему, а кто нет. Американцы также могли пообещать Зеленскому ослабить контроль со стороны их «смотрящего», но обещать, как известно, не значит жениться. Хотя создать видимость исполнения обещаний – отчего нет?!

То, что Авакову предложили взамен на МВД «родовую вотчину» в Харькове, оставляет ещё больше вопросов. На носу выборы нового градоначальника, и нет никаких оснований сомневаться, за кого харьковчане проголосуют, причём массово – разумеется, за Добкина, а вовсе не за Авакова или за какого-то его ставленника. Так что обмен неравный выходит. А гарантий Авакову не дают (таковыми гарантиями могла бы послужить отмена выборов или их перенос, скажем, на год-два). Неужели Аваков, лучше прочих знающих, с какой стороны на бутерброде намазано масло, согласится на такую «туфту»?

Нет, с этой отставкой явно что-то не так. Но вполне возможно, что американцы попросту снимают свою охрану, а Зеленскому предоставляют полную свободу. Свободу уйти в политическое небытие, возможно, вместе с несостоявшимся государством Украина.