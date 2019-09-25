В чём сила, Владимир Владимирович? • 102 • Аналитика Проект «ЗЗ». Власть Путина вовсе не так прочна, как он сам полагает, пишет в заокеанской прессе Гарри Каспаров. Вся беда в том, что лидеры Запада его прощают. Взять хоть Трампа с Макроном — оба то и дело умасливают хозяина Кремля! Однако как же не умасливать? Аналитик Д. Бечев во влиятельном журнале «Foreign Policy» напоминает, что В.В.П. силён своим троллингом. Стоит лишь Вашингтону с кем рассориться, как Москва протягивает отверженному руку дружбы. Юмор такой геополитический у Путина — и ничего с этим не поделать!









Не прощайте Путина

В «Вашингтон пост» вышла статья Гарри Каспарова, председателя Renew Democracy Initiative.



Господин Каспаров полагает, что 8 сентября российские выборы в местные органы власти не пошли дорогой, проложенной президентом Владимиром Путиным. Ему (Путину) это не очень понравилось: ведь «путинская партия «Единая Россия» потеряла кресла по всей стране, особенно в Москве», отмечает Каспаров. И четырьмя днями позднее Путин «начал крупнейшую операцию по безопасности за своё двадцатилетнее правление». «Рейды были проведены в сорока трёх городах по всей России, — повествует автор статьи. — Полиция ворвалась в офисы и дома оппозиционных групп и активистов, конфискуя документы, компьютеры и даже кофемашины».



Обрисовав эти сцены, публицист сделал вывод. По его мнению, эта демонстрация силы свидетельствует: власть Путина в России не так крепка, как он (Путин) это показывает. От пропаганды Путин перешёл «к кампании насилия», замечает Каспаров.



Популярность Путина падала и без того. Экономическая стагнация в России усугубляется санкциями Запада, вызванными «войной против Украины».







«Всякий раз, когда Путин сталкивается с внутренними раздорами, он обращает взор за границу», — указывает Каспаров. Формулируется проблема, на фоне которой Путин может «изображать себя смелым защитником Родины». Между тем, убеждён Каспаров, «всё большее число россиян теперь открыто подвергает сомнению его смертельные и дорогостоящие авантюры в Сирии и на Украине». В нынешнем опасном противостоянии между Саудовской Аравией и Ираном «Путин будет рад разжечь пламя конфликта, зная, что оно поднимет цену на нефть», попутно замечает автор. Это благо «для нефтезависимой российской экономики и для его [Путина] удержания власти».



Затем Каспаров выделяет некую странность: несмотря на то, что положение Путина становится «всё более нестабильным», лидеры «свободного мира», а именно президент Трамп и президент Макрон, бросают Путину «спасательный круг».



«Необъяснимое умасливание» Трампом Путина известно слишком хорошо. Франция же, возглавляемая Макроном, «увеличила объём торговли с Россией, несмотря на санкции, и Макрон недавно повторил слова Трампа, выразив поддержку возвращению России в группу ведущих промышленно развитых стран». Подобная идея сбивает Каспарова с толку (он прямо так и пишет). Ведь Россию, напоминает он Трампу с Макроном, выгнали из Группы восьми в 2014 году «за вторжение и аннексию Крыма, украинского полуострова, который остается под властью России»!



Подобную геополитическую стратегию Каспаров обзывает «всепрощенчеством». И когда Запад в очередной раз «прощает» Путина, Путин немедленно использует посыл и показывает российским элитам, что он по-прежнему «большой человек».



«Умиротворение» Путина, продолжает Каспаров, даёт ему ясный сигнал: сворачивать с избранного пути причин нет.







Миротворец с юмором



Не только Путина умиротворяют, но и он умиротворяет. Да ещё и с юмором. Об этом рассказывает Димитар Бечев в «Foreign Policy».



Что вы думаете о российском президенте Владимире Путине? Таким вопросом задаётся г-н Бечев. Что бы ни думали, а у этого человека «ироничное чувство юмора». Троллинг — вот его отличительная особенность!



Какие же аргументы в пользу своей точки зрения выдвигает Бечев?



Он приводит примеры.



Как намекнул Путин совсем недавно, 16 сентября, Саудовской Аравии, если только она хочет защитить себя, надо бы принять мудрое решение и последовать примеру Ирана и Турции, которые купили российские системы ПВО. С-300 и С-400, по мнению Путина, могут защитить любую инфраструктуру Саудовской Аравии от любых атак. В сущности, саудовцам осталось лишь сделать выбор. Между С-300 и С-400.



Благодаря военному вмешательству в сирийскую войну Россия рассматривается на Ближнем Востоке как влиятельный игрок. Реакция Кремля на удары по нефтяной инфраструктуре компании «Сауди Арамко» прекрасно демонстрируют новую роль Москвы в регионе.



И у России нет «стороны» в ирано-саудовском противостоянии. Суть политики Путина заключается в том, чтобы стараться быть в хороших отношениях со всеми: с иранцами и с их злейшими врагами — Саудовской Аравией и Израилем, а также с Турцией и курдами, с режимом Башара Асада в Дамаске и его противниками. Как отмечает Бечев, Россия «не играет в местных шерифов» и «избегает чужих ссор», стремясь «получить геополитические и коммерческие выгоды без чрезмерных рисков».



Такое поведение «резко контрастирует» с действиями Соединённых Штатов, которые по-прежнему остаются гегемоном на Ближнем Востоке и потому «несут расходы на поддержание порядка».



И если Путин и шутил в Анкаре, то лишь наполовину. В конце концов, правительство Египта, финансируемое Саудовской Аравией, только что подписало контракт на два миллиарда долларов — контракт на покупку пятидесяти российских истребителей МиГ-35. «Деньги Персидского залива уже льются в казну России», — констатирует Бечев.



Путин считается и миротворцем в Йемене.



Да и с Ираном всё обстоит неплохо: несмотря на продолжающееся сближение Москвы и Эр-Рияда, Иран остаётся «избранным российским партнёром». Интересы двух стран иногда не совпадают, однако дипломатические, оборонные и торговые связи с Тегераном сегодня лучше, чем когда-либо. К тому же вместе с европейцами Россия является гарантом ядерной сделки Ирана.



Нынешняя воинственная риторика Вашингтона в адрес Ирана, вероятно, ещё больше сблизит Москву и Тегеран. «Разумеется, — замечает автор, — если напряжённость выйдет из-под контроля и Соединённые Штаты начнут войну против Ирана, русские будут стоять в стороне. Однако если учесть склонность администрации Трампа бряцать оружием, а затем отступать, то надо сказать: Путин вполне может воспользоваться ещё одной возможностью, чтобы поднять свой имидж восходящей звезды на Ближнем Востоке».



* * *



Политический оппозиционер, предпочитающий родной газете «Правда» заокеанский листок «Вашингтон пост», вычислил источник силы Путина. Аналитик из «Foreign Policy» ему поддакнул.



Стоит Трампу где-то промазать — Путин тут как тут. И приходится потом Трампу и спешащему на помощь Макрону товарища Путина умасливать, пока он весь Ближний Восток своими противоракетами не утыкал, как карту булавками.



Когда-то Путина критиковали на Западе: мол, стратегия его пассивна, он только отвечает на атаки.



Позвольте, зачем ему активная стратегия? Если под активностью понимать фразеологизм «наломать дров», то пусть этим занимается постоялец Белого дома. Власть Путина вовсе не так прочна, как он сам полагает, пишет в заокеанской прессе Гарри Каспаров. Вся беда в том, что лидеры Запада его прощают. Взять хоть Трампа с Макроном — оба то и дело умасливают хозяина Кремля! Однако как же не умасливать? Аналитик Д. Бечев во влиятельном журнале «Foreign Policy» напоминает, что В.В.П. силён своим троллингом. Стоит лишь Вашингтону с кем рассориться, как Москва протягивает отверженному руку дружбы. Юмор такой геополитический у Путина — и ничего с этим не поделать!В «Вашингтон пост» вышла статья Гарри Каспарова, председателя Renew Democracy Initiative.Господин Каспаров полагает, что 8 сентября российские выборы в местные органы власти не пошли дорогой, проложенной президентом Владимиром Путиным. Ему (Путину) это не очень понравилось: ведь «путинская партия «Единая Россия» потеряла кресла по всей стране, особенно в Москве», отмечает Каспаров. И четырьмя днями позднее Путин «начал крупнейшую операцию по безопасности за своё двадцатилетнее правление». «Рейды были проведены в сорока трёх городах по всей России, — повествует автор статьи. — Полиция ворвалась в офисы и дома оппозиционных групп и активистов, конфискуя документы, компьютеры и даже кофемашины».Обрисовав эти сцены, публицист сделал вывод. По его мнению, эта демонстрация силы свидетельствует: власть Путина в России не так крепка, как он (Путин) это показывает. От пропаганды Путин перешёл «к кампании насилия», замечает Каспаров.Популярность Путина падала и без того. Экономическая стагнация в России усугубляется санкциями Запада, вызванными «войной против Украины».«Всякий раз, когда Путин сталкивается с внутренними раздорами, он обращает взор за границу», — указывает Каспаров. Формулируется проблема, на фоне которой Путин может «изображать себя смелым защитником Родины». Между тем, убеждён Каспаров, «всё большее число россиян теперь открыто подвергает сомнению его смертельные и дорогостоящие авантюры в Сирии и на Украине». В нынешнем опасном противостоянии между Саудовской Аравией и Ираном «Путин будет рад разжечь пламя конфликта, зная, что оно поднимет цену на нефть», попутно замечает автор. Это благо «для нефтезависимой российской экономики и для его [Путина] удержания власти».Затем Каспаров выделяет некую странность: несмотря на то, что положение Путина становится «всё более нестабильным», лидеры «свободного мира», а именно президент Трамп и президент Макрон, бросают Путину «спасательный круг».«Необъяснимое умасливание» Трампом Путина известно слишком хорошо. Франция же, возглавляемая Макроном, «увеличила объём торговли с Россией, несмотря на санкции, и Макрон недавно повторил слова Трампа, выразив поддержку возвращению России в группу ведущих промышленно развитых стран». Подобная идея сбивает Каспарова с толку (он прямо так и пишет). Ведь Россию, напоминает он Трампу с Макроном, выгнали из Группы восьми в 2014 году «за вторжение и аннексию Крыма, украинского полуострова, который остается под властью России»!Подобную геополитическую стратегию Каспаров обзывает «всепрощенчеством». И когда Запад в очередной раз «прощает» Путина, Путин немедленно использует посыл и показывает российским элитам, что он по-прежнему «большой человек».«Умиротворение» Путина, продолжает Каспаров, даёт ему ясный сигнал: сворачивать с избранного пути причин нет.Не только Путина умиротворяют, но и он умиротворяет. Да ещё и с юмором. Об этом рассказывает Димитар Бечев в «Foreign Policy».Что вы думаете о российском президенте Владимире Путине? Таким вопросом задаётся г-н Бечев. Что бы ни думали, а у этого человека «ироничное чувство юмора». Троллинг — вот его отличительная особенность!Какие же аргументы в пользу своей точки зрения выдвигает Бечев?Он приводит примеры.Как намекнул Путин совсем недавно, 16 сентября, Саудовской Аравии, если только она хочет защитить себя, надо бы принять мудрое решение и последовать примеру Ирана и Турции, которые купили российские системы ПВО. С-300 и С-400, по мнению Путина, могут защитить любую инфраструктуру Саудовской Аравии от любых атак. В сущности, саудовцам осталось лишь сделать выбор. Между С-300 и С-400.Благодаря военному вмешательству в сирийскую войну Россия рассматривается на Ближнем Востоке как влиятельный игрок. Реакция Кремля на удары по нефтяной инфраструктуре компании «Сауди Арамко» прекрасно демонстрируют новую роль Москвы в регионе.И у России нет «стороны» в ирано-саудовском противостоянии. Суть политики Путина заключается в том, чтобы стараться быть в хороших отношениях со всеми: с иранцами и с их злейшими врагами — Саудовской Аравией и Израилем, а также с Турцией и курдами, с режимом Башара Асада в Дамаске и его противниками. Как отмечает Бечев, Россия «не играет в местных шерифов» и «избегает чужих ссор», стремясь «получить геополитические и коммерческие выгоды без чрезмерных рисков».Такое поведение «резко контрастирует» с действиями Соединённых Штатов, которые по-прежнему остаются гегемоном на Ближнем Востоке и потому «несут расходы на поддержание порядка».И если Путин и шутил в Анкаре, то лишь наполовину. В конце концов, правительство Египта, финансируемое Саудовской Аравией, только что подписало контракт на два миллиарда долларов — контракт на покупку пятидесяти российских истребителей МиГ-35. «Деньги Персидского залива уже льются в казну России», — констатирует Бечев.Путин считается и миротворцем в Йемене.Да и с Ираном всё обстоит неплохо: несмотря на продолжающееся сближение Москвы и Эр-Рияда, Иран остаётся «избранным российским партнёром». Интересы двух стран иногда не совпадают, однако дипломатические, оборонные и торговые связи с Тегераном сегодня лучше, чем когда-либо. К тому же вместе с европейцами Россия является гарантом ядерной сделки Ирана.Нынешняя воинственная риторика Вашингтона в адрес Ирана, вероятно, ещё больше сблизит Москву и Тегеран. «Разумеется, — замечает автор, — если напряжённость выйдет из-под контроля и Соединённые Штаты начнут войну против Ирана, русские будут стоять в стороне. Однако если учесть склонность администрации Трампа бряцать оружием, а затем отступать, то надо сказать: Путин вполне может воспользоваться ещё одной возможностью, чтобы поднять свой имидж восходящей звезды на Ближнем Востоке».Политический оппозиционер, предпочитающий родной газете «Правда» заокеанский листок «Вашингтон пост», вычислил источник силы Путина. Аналитик из «Foreign Policy» ему поддакнул.Стоит Трампу где-то промазать — Путин тут как тут. И приходится потом Трампу и спешащему на помощь Макрону товарища Путина умасливать, пока он весь Ближний Восток своими противоракетами не утыкал, как карту булавками.Когда-то Путина критиковали на Западе: мол, стратегия его пассивна, он только отвечает на атаки.Позвольте, зачем ему активная стратегия? Если под активностью понимать фразеологизм «наломать дров», то пусть этим занимается постоялец Белого дома. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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