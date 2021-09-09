В чём сила "Талибана"*? Мнение дочери экс-президента Афганистана

Дочь экс-президента Афганистана Хила Наджибулла ответила на вопрос - в чём сила "Талибана"*? По её мнению, у этой группировки "нет силы", но есть поддержка Пакистана, которой и объясняется успех этих боевиков.

Ведущий канала Царьград Валерий Рукобратский в эфире программы "Интервью" обсудил ситуацию в Афганистане с дочерью бывшего президента республики Мохаммада Наджибуллы - Хилой Наджибуллой.

Ведущий "Первого русского" обратил внимание, как стремительно "Талибан"* захватил контроль над страной и как быстро пала поддерживаемая Вашингтоном местная официальная власть. Он спросил собеседницу - в чём же сила этой незаконной группировки?

У "Талибана"* нет силы. У них есть поддержка Пакистана. Думаю, это ошибка как Советского Союза, так и США. Они недооценивали талибов*, которые, убеждаясь в бессилии власти, очень эффективно применяли свои умения организовывать боевые действия и брать заложников, - уверена Хила Наджибулла.

По её мнению, руководство Пакистана хочет иметь доступ к ресурсам Афганистана, укрепить связи с Китаем и получить возможности для выхода на мировую арену, где рассчитывает создать новые альянсы.

Собеседница Царьграда считает, что Москве и Вашингтону сейчас следует обратить особое внимание на вероятный рост террористической активности, поскольку такое вызывающее поведение "Талибана"* придаёт смелость и другим радикальным группировкам, в частности, например, "Исламскому государству"**.

Они становятся более активными, и это бросает вызов не только странам Центральной Азии, но и США и России, подытожила Наджибулла.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

** "Исламское государство" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.