Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутник...
Главная / Политика

В чём сила "Талибана"*? Мнение дочери экс-президента Афганистана

09 сентября 2021, 20:55  •  41 • Политика
Дочь экс-президента Афганистана Хила Наджибулла ответила на вопрос - в чём сила "Талибана"*? По её мнению, у этой группировки "нет силы", но есть поддержка Пакистана, которой и объясняется успех этих боевиков.
Ведущий канала Царьград Валерий Рукобратский в эфире программы "Интервью" обсудил ситуацию в Афганистане с дочерью бывшего президента республики Мохаммада Наджибуллы - Хилой Наджибуллой.
Ведущий "Первого русского" обратил внимание, как стремительно "Талибан"* захватил контроль над страной и как быстро пала поддерживаемая Вашингтоном местная официальная власть. Он спросил собеседницу - в чём же сила этой незаконной группировки?
У "Талибана"* нет силы. У них есть поддержка Пакистана. Думаю, это ошибка как Советского Союза, так и США. Они недооценивали талибов*, которые, убеждаясь в бессилии власти, очень эффективно применяли свои умения организовывать боевые действия и брать заложников, - уверена Хила Наджибулла.
По её мнению, руководство Пакистана хочет иметь доступ к ресурсам Афганистана, укрепить связи с Китаем и получить возможности для выхода на мировую арену, где рассчитывает создать новые альянсы.
Собеседница Царьграда считает, что Москве и Вашингтону сейчас следует обратить особое внимание на вероятный рост террористической активности, поскольку такое вызывающее поведение "Талибана"* придаёт смелость и другим радикальным группировкам, в частности, например, "Исламскому государству"**.
Они становятся более активными, и это бросает вызов не только странам Центральной Азии, но и США и России, подытожила Наджибулла.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
** "Исламское государство" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





41
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
09 сентября 2021, 08:05
Киев приготовился мстить за Крымский мост, но прогадал
09 сентября 2021, 15:25
Гаспарян оценил реакцию на трагическую гибель Зиничева: "Откровенно глумятся"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока — 2»
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.