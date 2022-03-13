В чём реальная цель ракетного удара Ирана по Эрбилю

Накануне стало известно об обстреле Ирака с территории Ирана. Били, по всей видимости, по секретным базам Израиля, но попали и по территории консульства США. В чём реальная цель атаки? Размышляем вместе с экспертом.

Ракетный обстрел по городу Эрбиль на севере Ирака в ночь на воскресенье вёлся с территории Ирана. Как сообщило Национальное иракское информационное агентство, несколько ракет упали неподалёку от здания генерального консульства США. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Иранское агентство Iran International сообщает, что ракеты попали в Эрбиль ровно в 01:20 - в это же время в январе 2020 года был убит генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани в результате удара американского беспилотника. В том числе в этом усмотрели символизм произошедшего. Кроме того, удар называли продолжением потери позиций США в свете спецоперации России на Украине. Впрочем, востоковед и политолог Саид Гафуров полагает, что связывать одно с другим не стоит.

В беседе с Царьградом Гафуров отметил, что иранские силы наверняка предупредили США о готовившемся ударе, поскольку человеческих жертв нет. Речь идёт лишь о материальном ущербе:

Это большая сложная дипломатическая игра, где обе стороны учитывают взаимные интересы друг друга во внутриполитической ситуации. Думаю, они предупредили, что ночью будут бомбить, - сказал эксперт, добавив: - Подобное случалось с обеих сторон.

Вполне вероятно, что действительно атаковали израильские секретные базы, поскольку у Эрбиля есть взаимоотношения с Тель-Авивом, добавил эксперт. Но вряд ли этот удар приведёт к горячей фазе конфликта. Стороны к этому не готовы.