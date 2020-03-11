В чём разница между русскими и американцами? Путин держит слово, а США успели кинуть всех по кругу - Малофеев

В эфире программы "Время покажет" на Первом канале учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев говорил о роли России в международной повестке, сравнивая нашу политику с политикой США. Кроме того, он призвал разделять российскую политику и политику Советского Союза. Поскольку "Советский Союз, действительно, экспортировал идеологию - марксизм, поддерживал коммунистические движения, Коммунистический интернационал". И это стоило больших денег. Россия же реализует другую доктрину.

"Мы, жившие в Советском Союзе, были недовольны подходом. Потому что мы видели, что у нас происходит на полках, мы хотели, чтобы это вернулось назад. Сейчас, безусловно, политика России намного более экономная. И то, что происходит, например, в Сирии, сильно отличается по затратам от того, что происходило в Афганистане в своё время, когда был наземный контингент и надо было содержать большую армию на земле. И в Сирии мы сейчас прямо демонстрируем нашу разницу с американцами. Американцы за время "арабской весны" разрушили Тунис, Египет, кроме того, вторглись в Ирак, Ливию. И в Ливии, и в Ираке люди жили прекрасно. В Ливии три тысячи долларов получали люди в качестве средней заработной платы. А сейчас?"

Ошибка государств, распотрошённых США, была лишь в том, что они представляли интерес для Вашингтона. В результате вмешательства США жившие в достатке люди "бегают там в средневековье, стреляют друг в друга на тачанках". Возможно, это и "демократичные тачанки". Но стоили ли задачи США жизней людей?

"Мы в Сирии находимся по приглашению законного правительства, чтобы навести порядок. И мы там продемонстрировали, как можно искусно, малой кровью решать проблемы, - напомнил Малофеев. - Там работают ВКС России, мы можем поднять свою репутацию и международный авторитет. Любой на Ближнем Востоке, а я там часто бываю, говорит о том, как высоко сейчас находится репутация России. Потому что Путин держит свое слово. Он дал слово Асаду и всё исполняет. Американцы за это время успели кинуть всех по кругу. В Тунисе, в Ливии, в Египте, в Израиле. Всех, кого они поддерживали в разное время, даже Эрдогана, даже в общении с Турцией много раз поменяли свою позицию".

Резюмируя, Константин Малофеев подчеркнул, что та самая "американская эксклюзивность", о которой говорили раньше, осталась в прошлом. Пришло другое время.

"Американский век заканчивается. Президент США Дональд Трамп просто понял это первым. Но рано или поздно это поймут и другие представители американского истеблишмента. Не хотят люди во всем мире быть 218-м штатом Америки. Они хотят оставаться Россией, Югославией, Чехией хотят оставаться некоторые", - подчеркнул Малофеев.