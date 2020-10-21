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В чём разница между медиком и чиновником: Доктор Мясников объяснил на примере

21 октября 2020, 21:05  •  74 • Политика
Доктор Мясников объяснил разницу в подходах медика и чиновника к борьбе с COVID-19. "Медик видит сущность процесса и по смыслу профессии понимает наличие баланса между желаемым и возможным", - отметил врач.
В связи с принимаемыми в России мерами по борьбе с COVID-19 врач и телеведущий попытался объяснить разницу между подходом к проблеме медиков и чиновников. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале доктора.
Начал Мясников с того, что и медики, и чиновники пытаются спасти и защитить как можно большее число людей. Только медик видит сущность процесса и по смыслу профессии понимает наличие баланса между желаемым и возможным.
"Он (врач) должен бороться за жизнь каждого, но привык к тому, что часто процессы идут независимо от его усилий. Его графики и прогнозы не влияют на сиюминутную ситуацию", - поясняет доктор Мясников.
Однако у чиновника совершенно другая ситуация. Его задача - принимать конкретные решения в данный конкретный момент, действовать здесь и сейчас. Он не может разбираться, эффективны маски или нет, помогают ли перчатки и насколько поможет изоляция. У него очень небольшой выбор - или то, что есть в арсенале, или бездействие. Но бездействие для него - это должностное преступление, отметил доктор Мясников.
"Понимая это, медики и говорят: давайте разработаем долгосрочный план, стратегию, чтобы сегодняшние пожарные усилия не обернулись впоследствии более тяжёлыми последствиями: после тушения пожара жить нельзя не только в сгоревшей квартире, но и на смежных этажах! Поэтому важно разбираться спокойно, без панических ноток и нагнетания не всегда оправданного напряжения", - подчеркнул врач.

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