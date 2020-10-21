|
В чём разница между медиком и чиновником: Доктор Мясников объяснил на примере
21 октября 2020, 21:05 • 74 • Политика
Доктор Мясников объяснил разницу в подходах медика и чиновника к борьбе с COVID-19. "Медик видит сущность процесса и по смыслу профессии понимает наличие баланса между желаемым и возможным", - отметил врач.
В связи с принимаемыми в России мерами по борьбе с COVID-19 врач и телеведущий попытался объяснить разницу между подходом к проблеме медиков и чиновников. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале доктора.
Начал Мясников с того, что и медики, и чиновники пытаются спасти и защитить как можно большее число людей. Только медик видит сущность процесса и по смыслу профессии понимает наличие баланса между желаемым и возможным.
Однако у чиновника совершенно другая ситуация. Его задача - принимать конкретные решения в данный конкретный момент, действовать здесь и сейчас. Он не может разбираться, эффективны маски или нет, помогают ли перчатки и насколько поможет изоляция. У него очень небольшой выбор - или то, что есть в арсенале, или бездействие. Но бездействие для него - это должностное преступление, отметил доктор Мясников.
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2020, 07:00
|
17 октября 2020, 22:35
|
18 октября 2020, 11:25
|
18 октября 2020, 12:25
|
19 октября 2020, 01:15
|
20 октября 2020, 15:45
|
15 октября 2020, 01:50