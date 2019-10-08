В чём провинились стадионы? О спорте в России, массовом и не очень • 24 • Аналитика









«Олимпийские» надежды

Дело в том, что сегодня именно в Москве очень уж наглядно проявляется весьма грустная тенденция развития спорта в стране, руководители которой, словно по инерции, продолжают считать её чуть ли не самой спортивной в мире. Да, в столице строят много стадионов, ФОКов – физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-центры вообще растут как грибы, на зависть салонам красоты.



Да, российские спортсмены продолжают собирать медали на всех возможных соревнованиях, хотя перспектива полного отстранения русских от олимпийского движения становится всё более реальной и страшной. Мы не будем здесь разбираться в перипетиях борьбы РУСАДА с ВАДА и перспективах диалога нашего НОК с великим и ужасным МОК. Может, всё-таки получится отбиться.



Но ведь при этом один за другим, и не только в Москве, продолжают умирать стадионы, которые принято называть «народными». Там, где заниматься спортом всегда можно было либо бесплатно, либо за чисто символические взносы в секции или клубы. Впрочем, и платные услуги там никто и никогда, даже в советское время, не запрещал и не отменял.



Бани и сауны, прокат инвентаря, массовое катание на коньках и оздоровительное плавание, наконец, услуги тренеров и методистов — вряд ли стоит перечислять всё то, на чём спортивные объекты могли поправить своё незавидное финансовое положение. Сегодня такие стадионы ещё остались на периферии, в Москве их уничтожили как класс. Последней же каплей, которая переполнила чашу терпения автора, стала ситуация со спорткомплексом «Олимпийский», который сегодня поставлен на глобальную реконструкцию.



«Олимпийский» пообещали отреконструировать года за три. Может быть, за четыре. Сделать суперсовременным, конкурирующим с бесчисленными фитнес-клубами и ФОКами. За много лет до этого мы даже радовались, что на месте бассейна «Москва» снова будет храм, а чуть позже пришлось тихо смириться с тем, что творилось на «Динамо». Там бассейн превратили в автосалон под предлогом невозможности решить проблемы с чистотой воды, а раздевалки спортсменов вообще стали вещевым рынком.



Потом москвичи уже без сопротивления и без особых сожалений проглотили закрытие открытой ванны бассейна в крохотном парке на Красной Пресне, рядом с Белым домом, причём, похоже, навсегда. И тоже открытого бассейна в Лужниках, который возродили только почти через почти полтора десятка лет. Элитная «Чайка» у старого выхода метро «Парк Культуры», пользуясь почти полным монополизмом, тут же взвинтила цены, сразу превратившись в нечто вроде притона.





На днях снежок припорошил строительный «кошмар на Олимпийском проспекте»



Ну ладно, вышибли нас из относительно дешёвого бассейна СК «Олимпийский», можно ведь в Москве и другой найти, да через три-четыре года назад вернуться. Так ведь нет же. Перспективы, пока ещё скромно обрисованные новыми хозяевами комплекса, отнюдь не вдохновляют, а пугают. Пляжная зона, дайвинг-центр с ванной 36-метровой глубины, аттракционы у борта и конечно же, непременный фитнес – никто и не скрывает, что в обновлённом «Олимпийском» всё будет дорого, даже очень дорого.



И всё это касается не только бассейна, в главном корпусе перспективы столь же впечатляющие, до того, что организаторы «Кубка Кремля» всерьёз заговорили о том, а стоит ли потом вообще возвращаться в «Олимпийский». А детские тренеры-арендаторы спешно ищут адреса ещё старых бассейнов и новых ФОКов, куда можно перебраться со своими подопечным, не слишком нагружая кошельки их родителей.



Как нас «продинамили»

Долгожданный новый стадион «Динамо» пришлось открывать без особой помпы – слишком уж запоздали. Большая арена теперь, больше чем наполовину, занята большими магазинами, но хорошо ещё, что зрителям и уж тем более футболистам это не очень мешает. А большой стадион как комплекс, вообще-то расположенный в Петровском парке, продолжает пребывать в состоянии масштабной реконструкции.



Старый стадион «Динамо» попросту утопал в зелени Петровского парка. Сегодня жалкие остатки тенистых аллей с вековыми деревьями фактически превратились в окраину большой стройки. Пыль от агрессивной нарезки «собянинских» камней висит повсюду даже в дождливую погоду. А вся территория парка, прилегающая к Третьему кольцу, с лёгкой руки банкиров из ВТБ превратилась в роскошный квартал.









Под квартал для богатых ушла едва ли не четверть территории бывшего стадиона, точнее, той части Петровского парка, в которой разместились когда-то многочисленные спортивные объекты всесоюзного общества «Динамо». Как же банкирам удалось влезть в ту зону, которая вообще-то должна быть запрещена к застройке? Весьма несложно. Для начала, как уже сказано чуть выше, «прикрыли» открытый бассейн – из-за проблем с очисткой воды. Чуть позже отдали под автосалон бассейн крытый – мол, реконструировать дорого, подождём до лучших времён.



Подождали – и просто снесли. Весьма кстати оказались и реалии 90-х, когда под вещевые рынки были переданы разного рода сопутствующие сооружения стадиона, начиная с упомянутых раздевалок. Вместе с ними из-под паркового статуса вывели всякие конторки, мастерские и прочую мелочь. Получилось, что тоже весьма кстати, и присутствие на территории бывшего уже парка и здания ЦС «Динамо». Вместе с прилегающей территорией, автостоянкой и внутренним двориком. Это ведь тоже не "зелёная зона".



Банкиры из ВТБ, понятное дело, скажут, что они к «перепрофилированию» земель Петровского парка никакого отношения не имели. И просто красиво застроили площади возле Третьего кольца. Но ведь эта «борьба за красоту» на сегодня ещё не закончена. Да, для большой арены «Динамо» сберегли исторический фасад, над которым пузырь из супермаркетов смотрится вообще-то наподобие ядовитого гриба. Да, выстроили стилизованную под 20-е – 30-е годы входную группу и даже сохранили в действии старый динамовский манеж.







Только у меня почему-то нет никаких сомнений, что вернуть на «Динамо» его старый спортивный дух уже не удастся. Пусть даже парку возле стадиона, ставшему, по сути, всего лишь сквером, и вернут больше половины из загубленной стройками зелени, пусть даже запустят по полной долгожданный многофункциональный комплекс, который должен появиться на месте нынешней стройплощадки.



Привал последнего пионера

СЮП – эту аббревиатуру теперь расшифруют немногие, хотя раньше знал едва ли не каждый. Стадион юных пионеров – и знаменитый, и легендарный, где выросло не одно поколение чемпионов чуть ли не по всем видам спорта, кроме, пожалуй, футбола и хоккея. Впрочем, кое-кто из хоккеистов, к примеру великий Борис Михайлов, тоже начинал именно там – поскольку лёд на территории стадиона был практически везде, а крытый каток фигуристы во главе с многоуважаемой Татьяной Тарасовой занимали отнюдь не по 24 часа в сутки.



СЮП располагался буквально в нескольких шагах от «Динамо» — по другую сторону Ленинградки, причём даже чуть ближе к центру. Территорию стадиона украшал парк с изящным Царским павильоном, выстроенным рядом с Ходынским полем к Торгово-промышленной выставке в 1882 году. Он среди прочего пригодился и к печально известной коронации Николая II.



Использовался павильон по-разному, вовремя перепрофилировался в ресторан, уцелел, но сейчас буквально задавлен выстроенными вокруг многоэтажками. Вся же остальная территория СЮП превратилась в суперэлитный квартал с «изящным парком во дворе», как утверждает реклама.









На Стадионе юных пионеров только Царский павильон и не тронули



На СЮПе могли заниматься баскетболом и теннисом, фигурным катанием и гимнастикой, плаванием и лёгкой атлетикой практически все, кому не посчастливилось оказаться под крылом «Динамо». Добраться сюда было совсем не сложно — трамваи и троллейбусы шли от Пресни и с Беговой, Башиловки и Масловки, и разумеется, из густо заселённых районов «Аэропорт» и «Сокол».



Застройщики подбирались к «пионерам» тоже долго и тоже весьма последовательно. Сначала отхватили кусочек в той части, что поближе к Боткинской больнице – выстроили бизнес-центр с отелем и торговыми площадями. Потом, под предлогом полного износа трибун, сумели выбить разрешение на застройку вдоль третьего транспортного кольца (ТТК). Издевательски сохранив при этом «советский» фасад бывшего СЮП с видом на ТТК.





До полного сноса оставались считанные дни





Ради этой «красоты» и принесли в жертву легендарный СЮП. В жизни там всё отнюдь не так красиво



Стало понятно, что вот-вот речь пойдёт о застройке самого стадиона – ведь там все спортивные объекты новые хозяева уже успели довести до состояния «не первой свежести». В то время забили в колокола многие, вплоть до упомянутой Татьяны Анатольевны Тарасовой, тем более что у всех перед глазами был вопиющий пример большого стадиона «Динамо».





А вот как тот самый исторический фасад теперь выгладит изнутри



Увы, не помогло. На сегодня тот самый суперэлитный район на месте СЮП уже выстроен, хотя вроде бы не до конца, и медленно, но верно, заселяется нуворишами, которым теперь до Кремля – не больше 10 минут. Но это если без пробок. О чём в первопрестольной, похоже, ещё многие годы придётся только мечтать.



Вместо послесловия

Напоследок скажу несколько слов о том, во что после мирового футбольного форума превратились некогда тоже народные «Лужники». Это уже, конечно, не рынок 90-х, а большой спортивный рынок, где купить можно всё – от услуг инструктора с простыми скакалками до того, что называется «Всё для бодибилдинга». Вот только людей, действительно занимающихся спортом, в «Луже» остаётся всё меньше и меньше. Что ж, сказано ведь, что Москва – город не для бедных. И многим это даже нравится.



В следующих очерках будет рассказано о судьбе уже не столь знаменитых спортивных объектов, причём не только в столице. Но не забудем и про олимпийский Сочи, и про десяток «стадионов-красавцев» чисто футбольного профиля, дела у которых после Чемпионата мира 2018 года идут весьма по-разному. Да простят меня читатели за то, что в этой небольшой серии очерков по большей части будет рассказано о судьбе столичных спортивных объектов. И не потому, что автор коренной москвич, которого больше шестидесяти лет назад угораздило появиться на свет тоже в Москве, только с номером 400, нынешнем Курчатове. Это тоже столица, только Семипалатинского полигона, забытого богом где-то в казахстанской степи.Дело в том, что сегодня именно в Москве очень уж наглядно проявляется весьма грустная тенденция развития спорта в стране, руководители которой, словно по инерции, продолжают считать её чуть ли не самой спортивной в мире. Да, в столице строят много стадионов, ФОКов – физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-центры вообще растут как грибы, на зависть салонам красоты.Да, российские спортсмены продолжают собирать медали на всех возможных соревнованиях, хотя перспектива полного отстранения русских от олимпийского движения становится всё более реальной и страшной. Мы не будем здесь разбираться в перипетиях борьбы РУСАДА с ВАДА и перспективах диалога нашего НОК с великим и ужасным МОК. Может, всё-таки получится отбиться.Но ведь при этом один за другим, и не только в Москве, продолжают умирать стадионы, которые принято называть «народными». Там, где заниматься спортом всегда можно было либо бесплатно, либо за чисто символические взносы в секции или клубы. Впрочем, и платные услуги там никто и никогда, даже в советское время, не запрещал и не отменял.Бани и сауны, прокат инвентаря, массовое катание на коньках и оздоровительное плавание, наконец, услуги тренеров и методистов — вряд ли стоит перечислять всё то, на чём спортивные объекты могли поправить своё незавидное финансовое положение. Сегодня такие стадионы ещё остались на периферии, в Москве их уничтожили как класс. Последней же каплей, которая переполнила чашу терпения автора, стала ситуация со спорткомплексом «Олимпийский», который сегодня поставлен на глобальную реконструкцию.«Олимпийский» пообещали отреконструировать года за три. Может быть, за четыре. Сделать суперсовременным, конкурирующим с бесчисленными фитнес-клубами и ФОКами. За много лет до этого мы даже радовались, что на месте бассейна «Москва» снова будет храм, а чуть позже пришлось тихо смириться с тем, что творилось на «Динамо». Там бассейн превратили в автосалон под предлогом невозможности решить проблемы с чистотой воды, а раздевалки спортсменов вообще стали вещевым рынком.Потом москвичи уже без сопротивления и без особых сожалений проглотили закрытие открытой ванны бассейна в крохотном парке на Красной Пресне, рядом с Белым домом, причём, похоже, навсегда. И тоже открытого бассейна в Лужниках, который возродили только почти через почти полтора десятка лет. Элитная «Чайка» у старого выхода метро «Парк Культуры», пользуясь почти полным монополизмом, тут же взвинтила цены, сразу превратившись в нечто вроде притона.Ну ладно, вышибли нас из относительно дешёвого бассейна СК «Олимпийский», можно ведь в Москве и другой найти, да через три-четыре года назад вернуться. Так ведь нет же. Перспективы, пока ещё скромно обрисованные новыми хозяевами комплекса, отнюдь не вдохновляют, а пугают. Пляжная зона, дайвинг-центр с ванной 36-метровой глубины, аттракционы у борта и конечно же, непременный фитнес – никто и не скрывает, что в обновлённом «Олимпийском» всё будет дорого, даже очень дорого.И всё это касается не только бассейна, в главном корпусе перспективы столь же впечатляющие, до того, что организаторы «Кубка Кремля» всерьёз заговорили о том, а стоит ли потом вообще возвращаться в «Олимпийский». А детские тренеры-арендаторы спешно ищут адреса ещё старых бассейнов и новых ФОКов, куда можно перебраться со своими подопечным, не слишком нагружая кошельки их родителей.Долгожданный новый стадион «Динамо» пришлось открывать без особой помпы – слишком уж запоздали. Большая арена теперь, больше чем наполовину, занята большими магазинами, но хорошо ещё, что зрителям и уж тем более футболистам это не очень мешает. А большой стадион как комплекс, вообще-то расположенный в Петровском парке, продолжает пребывать в состоянии масштабной реконструкции.Старый стадион «Динамо» попросту утопал в зелени Петровского парка. Сегодня жалкие остатки тенистых аллей с вековыми деревьями фактически превратились в окраину большой стройки. Пыль от агрессивной нарезки «собянинских» камней висит повсюду даже в дождливую погоду. А вся территория парка, прилегающая к Третьему кольцу, с лёгкой руки банкиров из ВТБ превратилась в роскошный квартал.Под квартал для богатых ушла едва ли не четверть территории бывшего стадиона, точнее, той части Петровского парка, в которой разместились когда-то многочисленные спортивные объекты всесоюзного общества «Динамо». Как же банкирам удалось влезть в ту зону, которая вообще-то должна быть запрещена к застройке? Весьма несложно. Для начала, как уже сказано чуть выше, «прикрыли» открытый бассейн – из-за проблем с очисткой воды. Чуть позже отдали под автосалон бассейн крытый – мол, реконструировать дорого, подождём до лучших времён.Подождали – и просто снесли. Весьма кстати оказались и реалии 90-х, когда под вещевые рынки были переданы разного рода сопутствующие сооружения стадиона, начиная с упомянутых раздевалок. Вместе с ними из-под паркового статуса вывели всякие конторки, мастерские и прочую мелочь. Получилось, что тоже весьма кстати, и присутствие на территории бывшего уже парка и здания ЦС «Динамо». Вместе с прилегающей территорией, автостоянкой и внутренним двориком. Это ведь тоже не "зелёная зона".Банкиры из ВТБ, понятное дело, скажут, что они к «перепрофилированию» земель Петровского парка никакого отношения не имели. И просто красиво застроили площади возле Третьего кольца. Но ведь эта «борьба за красоту» на сегодня ещё не закончена. Да, для большой арены «Динамо» сберегли исторический фасад, над которым пузырь из супермаркетов смотрится вообще-то наподобие ядовитого гриба. Да, выстроили стилизованную под 20-е – 30-е годы входную группу и даже сохранили в действии старый динамовский манеж.Только у меня почему-то нет никаких сомнений, что вернуть на «Динамо» его старый спортивный дух уже не удастся. Пусть даже парку возле стадиона, ставшему, по сути, всего лишь сквером, и вернут больше половины из загубленной стройками зелени, пусть даже запустят по полной долгожданный многофункциональный комплекс, который должен появиться на месте нынешней стройплощадки.СЮП – эту аббревиатуру теперь расшифруют немногие, хотя раньше знал едва ли не каждый. Стадион юных пионеров – и знаменитый, и легендарный, где выросло не одно поколение чемпионов чуть ли не по всем видам спорта, кроме, пожалуй, футбола и хоккея. Впрочем, кое-кто из хоккеистов, к примеру великий Борис Михайлов, тоже начинал именно там – поскольку лёд на территории стадиона был практически везде, а крытый каток фигуристы во главе с многоуважаемой Татьяной Тарасовой занимали отнюдь не по 24 часа в сутки.СЮП располагался буквально в нескольких шагах от «Динамо» — по другую сторону Ленинградки, причём даже чуть ближе к центру. Территорию стадиона украшал парк с изящным Царским павильоном, выстроенным рядом с Ходынским полем к Торгово-промышленной выставке в 1882 году. Он среди прочего пригодился и к печально известной коронации Николая II.Использовался павильон по-разному, вовремя перепрофилировался в ресторан, уцелел, но сейчас буквально задавлен выстроенными вокруг многоэтажками. Вся же остальная территория СЮП превратилась в суперэлитный квартал с «изящным парком во дворе», как утверждает реклама.На СЮПе могли заниматься баскетболом и теннисом, фигурным катанием и гимнастикой, плаванием и лёгкой атлетикой практически все, кому не посчастливилось оказаться под крылом «Динамо». Добраться сюда было совсем не сложно — трамваи и троллейбусы шли от Пресни и с Беговой, Башиловки и Масловки, и разумеется, из густо заселённых районов «Аэропорт» и «Сокол».Застройщики подбирались к «пионерам» тоже долго и тоже весьма последовательно. Сначала отхватили кусочек в той части, что поближе к Боткинской больнице – выстроили бизнес-центр с отелем и торговыми площадями. Потом, под предлогом полного износа трибун, сумели выбить разрешение на застройку вдоль третьего транспортного кольца (ТТК). Издевательски сохранив при этом «советский» фасад бывшего СЮП с видом на ТТК.Стало понятно, что вот-вот речь пойдёт о застройке самого стадиона – ведь там все спортивные объекты новые хозяева уже успели довести до состояния «не первой свежести». В то время забили в колокола многие, вплоть до упомянутой Татьяны Анатольевны Тарасовой, тем более что у всех перед глазами был вопиющий пример большого стадиона «Динамо».Увы, не помогло. На сегодня тот самый суперэлитный район на месте СЮП уже выстроен, хотя вроде бы не до конца, и медленно, но верно, заселяется нуворишами, которым теперь до Кремля – не больше 10 минут. Но это если без пробок. О чём в первопрестольной, похоже, ещё многие годы придётся только мечтать.Напоследок скажу несколько слов о том, во что после мирового футбольного форума превратились некогда тоже народные «Лужники». Это уже, конечно, не рынок 90-х, а большой спортивный рынок, где купить можно всё – от услуг инструктора с простыми скакалками до того, что называется «Всё для бодибилдинга». Вот только людей, действительно занимающихся спортом, в «Луже» остаётся всё меньше и меньше. Что ж, сказано ведь, что Москва – город не для бедных. И многим это даже нравится.В следующих очерках будет рассказано о судьбе уже не столь знаменитых спортивных объектов, причём не только в столице. Но не забудем и про олимпийский Сочи, и про десяток «стадионов-красавцев» чисто футбольного профиля, дела у которых после Чемпионата мира 2018 года идут весьма по-разному. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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