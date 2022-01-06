В чём причина массовых протестов в Казахстане и к чему всё идёт?

Вот и полыхнуло в самой стабильной части «пояса нестабильности», созданного вокруг России после распада СССР. А иначе и быть не могло, как бы ни пыжились казахстанские элиты, устраивая показуху с «успешным» транзитом власти. Запад, привычно разделяя и властвуя, сыграл на противоречии кланов президента Токаева и национального лидера Назарбаева, ведя Казахстан к расколу.

Формальной причиной народных волнений стало двукратное повышение стоимости сжиженного газа. В России, впрочем, при сопоставимых зарплатах в Казахстане, стоимость газа в баллонах ещё выше – и ничего, народ платит. Но Казахстан не Россия.

Элиты долго искали повод выяснить, у кого же в стране настоящая власть – у «многовекторного» Назарбаева, отошедшего в сторону, но так и не отдавшего все рычаги преемнику, или у «прокитайского» Токаева, слишком уж рьяно подыгрывающего Поднебесной в пику США. Больной 81-летний елбасы больше не в состоянии сдерживать напора стоящей за его спиной дочери Дариги, бросившей перчатку Токаеву (не без подзуживания американцев и особенно англичан). И вот – комендантский час, массовые погромы и поджоги, сотня избитых полицейских, а власть – на растяжке. То ли отдавать «антинародный» приказ разгонять протестующих по белорусским лекалам, то ли встать и уйти. Точнее – сбежать.

Вот и поглядим теперь, как себя поведут «аполитичные» трудовые мигранты из постсоветских республик Средней Азии – в Казахстане их порядка 5 миллионов. Пока они массово пополняют ряды протестующих (говорят, что чуть ли не каждый второй в протестной толпе – приезжий из Киргизии или Таджикистана), причём главные заводилы и бузотёры – киргизы. В 20-миллионном Казахстане более 2 миллионов русских (а вместе с украинцами, немцами и белорусами набегает ещё где-то полмиллиона), и не случилось бы так, что все они будут вынуждены бежать с насиженных мест (о чём «Наша Версия» неоднократно предупреждала – а наши казахские высокопоставленные читатели убеждали, что мы передёргиваем и «нагнетаем»).

За Даригой – Вашингтон (помните, как пару лет назад Назарбаев успешно урегулировал с американцами вопрос арестованных за океаном казахстанских активов?) А ещё – казахстанские силовики, МВД и армия. С противоположной стороны играют Токаев и Пекин. А ещё – госбезопасность (глава КНБ Масимов давно мечтал «съесть» премьера Мамина, чтобы назначить в правительство своего ставленника). Кстати, у Масимова довольно тесные личные контакты с Лондоном, так что можно предполагать, что глава КНБ играет свою игру.

В сухом же остатке вот что. Казахстанский транзит власти, казавшийся успешным и мирным, откровенно не задался. Фигура Токаева не стала консолидирующей для элит. Два года назад похожая попытка устроить беспорядки была пресечена чуть ли не мгновенно и довольно безжалостно волевым вмешательством, а теперь протест нарастает девятым валом, а волевого решения нет. И неясно, что дальше. Если дело дойдёт до погромов на национальной почве (а предпосылок к такому развитию – множество), может дойти до военного вмешательства России, только нам придётся выбирать, кому оказать поддержку, китайскому ставленнику Токаеву или давнему «партнёру» Назарбаеву. Хотя есть и другое решение – поддержать наших соотечественников. Иначе есть риск повторения сценария 1992–1993 годов с исходом русских из Алма-Аты. А оттуда бежали, побросав дома и квартиры, и никто так и не подсчитал, сколько русских не успели спастись от казахских погромщиков.

Есть, однако, риск большего масштаба. Однажды разогретый кем-то котёл может взорваться - разрывая страну на части. Соседние страны проросли своими интересами. И начатый майдан может стать поводом разделить государство между соседями.

Егор Холмогоров Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yegor_Khomogorov_2019.jpg