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В чём подвох назначения Ростислава Шурмы в президентскую администрацию и при чём тут Ринат Ахметов?

24 ноября 2021, 14:45  •  144 • Украина
У Андрея Ермака в офисе новый заместитель. Ростислав Шурма – сын известного «регионала» Игоря Шурмы. Шептались, что Шурма-младший – назначенец Ахметова. И в этой связи возникал вопрос: но позвольте, ведь между Зеленским и олигархом, кажется, пробежала чёрная кошка?! В том-то и дело, что и между младшим Шурмой и Ахметовым не так давно произошла размолвка, чуть было не уничтожившая карьеру молодого выдвиженца. Но его подобрал Зеленский, отряхнул и возвысил – дабы щёлкнуть Ахметова по носу.
Сюжет: Украинский кризис
В 2019-м Ахметов отчаянно скрёб по сусекам, чтобы на парламентских выборах его политический проект оттянул голоса у попутчиков из «Оппозиционного блока». Но с кадрами случилась беда – из тяжёловесов заполучить удалось только ныне покойного мэра Харькова Кернеса и его одесского коллегу Труханова. Остальные равные им по масштабам откровенно побрезговали вступать в ряды «тоже оппозиционеров» Ахметова. Тогда Ахметов свистал наверх «золотую молодёжь» – Мураева, Вилкула-младшего и сына-Шурму. Их перетасовали, и в итоге список Ахметова возглавил Мураев. Мэрам было на это решительно наплевать, переходить на работу в Раду они всё равно не помышляли, а вот Вилкул-младший и сын-Шурма разобиделись на Ахметова за то, что тот предпочёл им Мураева. Соскочили в итоге оба. Впрочем, на выборах «тоже оппозиционеры» всё равно с треском продули, так что делить в итоге оказалось нечего. Но Шурма обиды Ахметову не простил. Дело в том, что Ахметов своей рукой вычеркнул его из первой пятёрки, выбирая между ним и Вилкулом. Обидно, да?!
До того, как случилась эта партийная канитель, младший Шурма работал в структурах «Метинвеста» на руководящих должностях не менее десяти лет. Несколько лет был гендиректором «Запорожстали». Считался чуть ли не ключевым управленцем Ахметова. А тут одним росчерком барина его вычёркивают из первой партийной пятёрки! В действиях Ахметова, надо признать, имелся резон: в середине прошлого десятилетия младшего Шурму уже пробовали выдвигать в политики (был такой забытый нынче проект, «Индустриальная Украина»), но без особого успеха. И миллиардер, по всей видимости, не был склонен переоценивать политические умения своего выдвиженца. Так или иначе, поскитавшись пару лет бесхозным, Шурма-младший наконец-то обрёл новых хозяев. Интересно, позабыл ли он былые обиды, или при случае не откажет себе в удовольствии отомстить своему бывшему работодателю?

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