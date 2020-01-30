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В Чувашии назвали дату выборов главы региона

30 января 2020, 13:39  •  5 • Политика
Выборы главы Чувашии после увольнения президентом России Владимиром Путиным Михаила Игнатьева с этого поста состоятся 13 сентября. Об этом сообщил «РИА Новости» в четверг, 30 января, представитель избиркома Чувашской республики.
«Официальное назначение выборов главы Чувашии состоится в июне. Сами выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал собеседник агентства.
Накануне Путин досрочно отправил в отставку Игнатьева с поста главы республики в связи с утратой доверия. Врио губернатора он назначил депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Николаева и уже провел с ним рабочую встречу.
В январе Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Первый связан с призывом «мочить журналистов», сделанным им на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Через несколько дней в интернете появилось видео, где Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной техники. Поведение экс-губернатора вызвало широкий общественный резонанс.
Позднее его исключили из «Единой России» «за нарушение этических норм». В партии отметили, что Игнатьев «унизил честь и достоинство» человека, «оскорбил чувства миллионов человек», а «барские замашки» у него «превратились в систему».

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