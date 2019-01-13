В Чите торжественно встретили эшелон с танками Т-34, возвращенными из Лаоса

В Читу прибыл эшелон с танками Т-34, ранее состоявшими на вооружении армии Лаоса. Легендарные боевые машины прибыли в Россию в начале января этого года.

В торжественной церемонии встречи железнодорожного состава на вокзале Читы приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов и представитель командования Восточного военного округа генерал-майор Роман Кутузов. Чтобы посмотреть на раритетные танки, на вокзал, несмотря на 20-градусный мороз, также пришло много местных жителей.

В Чите торжественно встретили эшелон с танками Т-34.

Договоренность о передаче легендарных танков между РФ и Лаосом была достигнута в конце 2018 года. 30 боевых машин находятся в исправном состоянии: до недавнего времени Лаос являлся одной из девяти стран, продолжавших эксплуатировать Т-34.

В обмен на раритетные боевые машины армия Лаоса получила несколько самолетов Як-130, а также льготы на покупку российских танков Т-72Б1. По предварительным данным, танки планируется использовать при проведении парадов, а также для съемок фильмов и исторических реконструкций.

Т-34 выпускался советской военной промышленностью с 1940 по 1946 год. За 6 лет было выпущено более 58 тысяч подобных танков. В послевоенное время лицензионный выпуск Т-34 наладили и в некоторых странах Варшавского договора, в том числе в Польше и Чехословакии.

Стоит отметить, что Т-34 и его более поздняя модификация Т-34-85 были основными, самыми массовыми танками советских войск во время Великой Отечественной войны и хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях на всех фронтах.