В числе жертв - женщины и дети: Сирийская деревня подверглась обстрелу коалиции во главе с США

Более 10 мирных жителей сирийской деревни Шаафа провинции Дейр-эз-Зор погибли. В числе погибших - женщины и дети, сообщает гостелевидение Сирии. По информации местных журналистов, атаку произвела международная коалиция во главе с США.

Госагентство SANA сообщает, что авианалеты в данном регионе продолжаются. По сведениям ресурса, на текущий момент известно об 11 жертвах авиаударов.

Отмечается, что силы коалиции неоднократно атаковали этот населенный пункт. Это селение на данный момент подконтрольно боевикам запрещенной в РФ группировки ИГИЛ.

Однако, несмотря на заявления о борьбе с боевиками, при атаках на базы террористов в Дейр-эз-Зоре силы коалиции наносят удары по домам мирных граждан.

Кроме того, в окрестностях деревни Шаафа продолжаются ожесточенные бои между отрядами вооруженной организации «Силы демократической Сирии», которым оказывают поддержку ВВС коалиции, и бандами экстремистов, передает ТАСС.