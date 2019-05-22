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В чьих «наручниках» будет жить президент Зеленский

22 мая 2019, 21:24  •  3 • В мире
России же новые хозяева Украины обещают «кнут и пряник»…
Автор:
Покровский Александр
Политику «кнута и пряника» в отношении России будет проводить Украина при новом президенте Владимире Зеленском. Погодите смеяться, вы ещё не знаете, что представляется под этими понятиями новыми людьми в Киеве.
«Пряник» - это предложение Москве переговоров. Например, как она уйдёт из Донбасса. Или как будут освобождены украинские «заложники» - задержанные за нарушение границы украинские моряки, а также военнопленные и осуждённые диверсанты.
Видели, как сегодня взметнулся вверх президентский штандарт над Кремлём? Это Владимир Путин с облегчением выдохнул. А как глаза его засияли!
Что же до «кнута», то сей атрибут заключается в том, что новые украинские власти будут «просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам».
Сенатский дворец в Кремле, должно быть, уже пошёл трещинами – так сильно должен задрожать при этой угрозе российский президент вместе со всею своею командою. По слухам, все швейные фабрики в России прекратили исполнение заказов и срочно исполняют приказ шить белые флаги для русской армии…
Ох, как он теперь отомстит…
Опять же – погодите смеяться. Вы знаете, от кого изошли эти откровения? От главы администрации нового украинского президента Андрея Богдана.
Кто таков?
Родился в 1976 году во Львове. Выучился на юриста, в 2001 году уже зафиксирован в качестве помощника судьи Киевского апелляционного суда. Работал в разных адвокатских конторах, частично аффилированных с властью.
Президент Украины Владмир Зеленский и глава администрации нового украинского президента Андрей Богдан. Фото: president.gov.ua
В 2007 году попробовал себя в политике – поучаствовал в парламентских выборах от «Наша Украина - Народная самооборона», принадлежавшего тогдашнему президенту Виктору Ющенко. Представлял его интересы в судах.
Зачлось: в декабре 2007 года получил хлебное место заместителя министра юстиции Украины, курирующего борьбу с коррупцией. Как утверждают источники на Украине, умело заносил, причём с перспективой, отчего в марте 2010 года стал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики – уже при новом президенте Викторе Януковиче.
Когда кабинет премьера Азарова был в результате государственного переворота в феврале 2014 года сброшен, Андрей Богдан вынырнул в качестве внештатного советника экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.
К осени 2014 года снова окреп и заручился поддержкой и финансами настолько, что снова решил стать депутатом Верховной Рады. Правда, теперь по спискам партии «Блок Петра Порошенко». Но тут Богдана обидели: хотя номер в списке был проходным, его же партия его из списков вычеркнула. Обжалование этого решения в суде результата не принесло.
Зато представляете, какие возможности отомстить у Андрея Богдана появились сегодня? И вовсе не только потому, что он стал главой администрации президента…
Клоун у клоуна?
Несмотря достойные на цирковой арены высказывания Богдана по поводу «кнута и пряника» для России, информированные политологи предостерегают от того, чтобы воспринимать его так, как написано в подзаголовке выше. И именно из-за строчки его биографии, приведённой ещё выше.
Да, ключевой пункт для понимания нынешней ситуации – его принадлежность к кругу Коломойского, - отметил в разговоре с Царьградом политолог Михаил Онуфриенко. – Он был личным адвокатом Коломойского. А тот - не просто миллиардер, он также умнейший человек, прекрасный шахматист и в людях разбирается. Приближает к себе способных, а Богдан действительно талантлив. Кроме того, умён, хитёр, беспринципен.
На самом деле, полагает Онуфриенко, Богдан приглянулся Коломойскому ещё тогда, когда работал на партию Ющенко. И последние лет пять он у Коломойского плотно работал. «Это действительно по фактам, а не по слухам, человек Бени», - подчеркнул политолог.
И в этом смысле новый глава администрации – не только не клоун у клоуна, а умный, хитрый, беспринципный голем в руках умного, хитрого, беспринципного Коломойского.
Администрация президента – администрация Коломойского
Таким образом, можно заключить, что администрация президента становится, по сути, одним из управлений империи этого олигарха?
Да, подтверждает Михаил Онуфриенко. Но не его одного. Коломойский – не одиночка. Это – большая бизнес-империя, которой вместе с ним управляют и другие люди. Например, Геннадий Борисович Боголюбов.
Боголюбова некоторые наблюдатели называют «братом-близнецом» Игоря Коломойского. Хотя больше подошло понятие «кум» - если бы оба этих деятеля не были иудеями. Но в иудаизме понятие «сандак» является аналогом «крёстного»: это тот, кто во время обрезания держит младенца на руках, а затем опекает ребёнка на протяжении всей жизни. Так вот Боголюбов был сандаком у сына Колмойского Григория.
Вместе с Коломойским они начинали в 1986 году осваивать первые бизнес-схемы – с завоза компьютеров, как многие. Затем создали совместную компанию и уже на её базе организовали пресловутый «ПриватБанк», а потом и бизнес-империю с этим банком в центре. Чтобы понимать, что такое – Геннадий Боголюбов, достаточно назвать лишь малую часть его активов. Это, среди прочего: металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты, нефтедобывающая компания и автозаправки, авиакомпании, медиа-активы и прочее. Примечательна география их: Запорожский завод ферросплавов и Стахановский завод ферросплавов (а это, между прочим, ЛНР), Орджоникидзевский ГОК и Марганецкий ГОК (Украина), горнообогатительные комбинаты с США и Румынии, известная Evraz Group в нескольких странах, пять авиакомпаний, включая «Донбассаэро» и «Аэросвит», это «Укрнафта» и так далее.
Игорь Коломойский. Фото: Slavko Sereda / Shutterstock.com
Без подсказки понятно, что бизнес-группа, которой владеют и руководят такие люди, не только никогда не согласиться с уходом Донбасса из её рук, но ещё и примется заглатывать куски чужих бизнесов, зашатавшихся и «похудевших» в условиях гражданской войны на востоке Украины…
Что ещё не отдадут эти люди
Получив в свои руки государственную власть – а надо не забывать, что и президент Зеленский сам является полной креатурой Коломойского, - эта команда просто не может не действовать так, будто администрация президента – её новый актив и инструмент. Более того, по убеждению Михаила Онуфриенко, устроенный Зеленским срочный роспуск Рады на самом деле просто одна из технологий «Бени» с целью разместить побольше своих людей как в Раде, так и на ключевых государственных и региональных постах, пользуясь политическим хаосом.
Это заявление, считает политолог, - наручники, надетые на президента им самим. И в этих наручниках от Коломойского ему предстоит дальше жить.
Получается, по сути, Коломойский через Богдана будет формировать новую политическую систему на Украине?
Не новую, - поправляет Михаил Онуфриенко. – Свою…

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