В чьих «наручниках» будет жить президент Зеленский

Автор:

Покровский Александр

Политику «кнута и пряника» в отношении России будет проводить Украина при новом президенте Владимире Зеленском. Погодите смеяться, вы ещё не знаете, что представляется под этими понятиями новыми людьми в Киеве.

«Пряник» - это предложение Москве переговоров. Например, как она уйдёт из Донбасса. Или как будут освобождены украинские «заложники» - задержанные за нарушение границы украинские моряки, а также военнопленные и осуждённые диверсанты.

Видели, как сегодня взметнулся вверх президентский штандарт над Кремлём? Это Владимир Путин с облегчением выдохнул. А как глаза его засияли!

Что же до «кнута», то сей атрибут заключается в том, что новые украинские власти будут «просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам».

Сенатский дворец в Кремле, должно быть, уже пошёл трещинами – так сильно должен задрожать при этой угрозе российский президент вместе со всею своею командою. По слухам, все швейные фабрики в России прекратили исполнение заказов и срочно исполняют приказ шить белые флаги для русской армии…

Ох, как он теперь отомстит…

Опять же – погодите смеяться. Вы знаете, от кого изошли эти откровения? От главы администрации нового украинского президента Андрея Богдана.

Кто таков?

Родился в 1976 году во Львове. Выучился на юриста, в 2001 году уже зафиксирован в качестве помощника судьи Киевского апелляционного суда. Работал в разных адвокатских конторах, частично аффилированных с властью.

Президент Украины Владмир Зеленский и глава администрации нового украинского президента Андрей Богдан. Фото: president.gov.ua

В 2007 году попробовал себя в политике – поучаствовал в парламентских выборах от «Наша Украина - Народная самооборона», принадлежавшего тогдашнему президенту Виктору Ющенко. Представлял его интересы в судах.

Зачлось: в декабре 2007 года получил хлебное место заместителя министра юстиции Украины, курирующего борьбу с коррупцией. Как утверждают источники на Украине, умело заносил, причём с перспективой, отчего в марте 2010 года стал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики – уже при новом президенте Викторе Януковиче.

Когда кабинет премьера Азарова был в результате государственного переворота в феврале 2014 года сброшен, Андрей Богдан вынырнул в качестве внештатного советника экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

К осени 2014 года снова окреп и заручился поддержкой и финансами настолько, что снова решил стать депутатом Верховной Рады. Правда, теперь по спискам партии «Блок Петра Порошенко». Но тут Богдана обидели: хотя номер в списке был проходным, его же партия его из списков вычеркнула. Обжалование этого решения в суде результата не принесло.

Зато представляете, какие возможности отомстить у Андрея Богдана появились сегодня? И вовсе не только потому, что он стал главой администрации президента…

Клоун у клоуна?

Несмотря достойные на цирковой арены высказывания Богдана по поводу «кнута и пряника» для России, информированные политологи предостерегают от того, чтобы воспринимать его так, как написано в подзаголовке выше. И именно из-за строчки его биографии, приведённой ещё выше.

Да, ключевой пункт для понимания нынешней ситуации – его принадлежность к кругу Коломойского, - отметил в разговоре с Царьградом политолог Михаил Онуфриенко. – Он был личным адвокатом Коломойского. А тот - не просто миллиардер, он также умнейший человек, прекрасный шахматист и в людях разбирается. Приближает к себе способных, а Богдан действительно талантлив. Кроме того, умён, хитёр, беспринципен.

На самом деле, полагает Онуфриенко, Богдан приглянулся Коломойскому ещё тогда, когда работал на партию Ющенко. И последние лет пять он у Коломойского плотно работал. «Это действительно по фактам, а не по слухам, человек Бени», - подчеркнул политолог.

И в этом смысле новый глава администрации – не только не клоун у клоуна, а умный, хитрый, беспринципный голем в руках умного, хитрого, беспринципного Коломойского.

Администрация президента – администрация Коломойского

Таким образом, можно заключить, что администрация президента становится, по сути, одним из управлений империи этого олигарха?

Да, подтверждает Михаил Онуфриенко. Но не его одного. Коломойский – не одиночка. Это – большая бизнес-империя, которой вместе с ним управляют и другие люди. Например, Геннадий Борисович Боголюбов.

Боголюбова некоторые наблюдатели называют «братом-близнецом» Игоря Коломойского. Хотя больше подошло понятие «кум» - если бы оба этих деятеля не были иудеями. Но в иудаизме понятие «сандак» является аналогом «крёстного»: это тот, кто во время обрезания держит младенца на руках, а затем опекает ребёнка на протяжении всей жизни. Так вот Боголюбов был сандаком у сына Колмойского Григория.

Вместе с Коломойским они начинали в 1986 году осваивать первые бизнес-схемы – с завоза компьютеров, как многие. Затем создали совместную компанию и уже на её базе организовали пресловутый «ПриватБанк», а потом и бизнес-империю с этим банком в центре. Чтобы понимать, что такое – Геннадий Боголюбов, достаточно назвать лишь малую часть его активов. Это, среди прочего: металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты, нефтедобывающая компания и автозаправки, авиакомпании, медиа-активы и прочее. Примечательна география их: Запорожский завод ферросплавов и Стахановский завод ферросплавов (а это, между прочим, ЛНР), Орджоникидзевский ГОК и Марганецкий ГОК (Украина), горнообогатительные комбинаты с США и Румынии, известная Evraz Group в нескольких странах, пять авиакомпаний, включая «Донбассаэро» и «Аэросвит», это «Укрнафта» и так далее.

Игорь Коломойский. Фото: Slavko Sereda / Shutterstock.com

Без подсказки понятно, что бизнес-группа, которой владеют и руководят такие люди, не только никогда не согласиться с уходом Донбасса из её рук, но ещё и примется заглатывать куски чужих бизнесов, зашатавшихся и «похудевших» в условиях гражданской войны на востоке Украины…

Что ещё не отдадут эти люди

Получив в свои руки государственную власть – а надо не забывать, что и президент Зеленский сам является полной креатурой Коломойского, - эта команда просто не может не действовать так, будто администрация президента – её новый актив и инструмент. Более того, по убеждению Михаила Онуфриенко, устроенный Зеленским срочный роспуск Рады на самом деле просто одна из технологий «Бени» с целью разместить побольше своих людей как в Раде, так и на ключевых государственных и региональных постах, пользуясь политическим хаосом.

Это заявление, считает политолог, - наручники, надетые на президента им самим. И в этих наручниках от Коломойского ему предстоит дальше жить.

Получается, по сути, Коломойский через Богдана будет формировать новую политическую систему на Украине?

Не новую, - поправляет Михаил Онуфриенко. – Свою…