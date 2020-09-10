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В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинскому языку

10 сентября 2020, 00:20  •  114 • Украина

Жительница Черновцов вызвала наряд полиции, устав вместе с дочерью мучиться над учебником по украинскому языку и чтению. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Черновицкой области, женщина пожаловалась, что они с ребёнком не понимают некоторых слов в книге.

Прибывшие на вызов инспекторы разъяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях надо звонить по номеру «102».


Черновцы — столица украинской Буковины, был основан в XII веке, а впервые упоминается в письменных источниках на рубеже XIV и XV веков. За время своего существования он побывал в подданстве у Венгрии, Польши, Молдавии, Австрии и Австро-Венгрии, Румынии, УССР. Город всегда был полиэтничным, где примерно в равных пропорциях жили евреи, немцы, украинцы, румыны и поляки.

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