В чернобыльской зоне отчуждения задержаны девять туристов-экстремалов

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержана группа из девяти туристов-экстремалов. Об этом сообщает полиция Киевской области.

«Работниками полиции зоны ЧАЭС вблизи отселённого села Залесье была обнаружена группа из девяти сталкеров 21, 24, 26, 34 и 43 лет, среди которых была одна женщина. Граждане незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнее время это самое большое количество нарушителей, задержанных на территории зоны отчуждения.

16 октября депутаты Верховной рады приняли закон, который предусматривает окончательное снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращение разрушенного четвёртого энергоблока станции в экологически безопасную систему.