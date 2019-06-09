В Чернобыле задержали троих сталкеров

Пограничники и сотрудники правоохранительных органов Украины задержали троих сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

«Трое мужчин «в полной амуниции»... решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха», — указано в тексте.

По данным ведомства, задержанные являются жителями города Ровно и Ровненской области.

Отмечается, что в отношении троих молодых человек составлены административные протоколы.

2 июня глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил чернобыльскую зону отчуждения.

В конце апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценил новый конфайнмент «Укрытие», который успешно прошёл пробную 72-часовую эксплуатацию.