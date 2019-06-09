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В Чернобыле задержали троих сталкеров
09 июня 2019, 18:09 • 74 • Украина
Пограничники и сотрудники правоохранительных органов Украины задержали троих сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
© Виктор Толочко РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
«Трое мужчин «в полной амуниции»... решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха», — указано в тексте.
По данным ведомства, задержанные являются жителями города Ровно и Ровненской области.
Отмечается, что в отношении троих молодых человек составлены административные протоколы.
2 июня глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил чернобыльскую зону отчуждения.
В конце апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценил новый конфайнмент «Укрытие», который успешно прошёл пробную 72-часовую эксплуатацию.
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