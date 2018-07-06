В Черниговской области трое детей погибли при обрушении части здания

В Черниговской области трое детей погибли при обрушении бетонной плиты здания.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

«При неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли три ребёнка 2004 и 2006 годов рождения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.