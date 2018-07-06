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В Черниговской области трое детей погибли при обрушении части здания
06 июля 2018, 19:09 • 22 • Украина
В Черниговской области трое детей погибли при обрушении бетонной плиты здания.
РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
«При неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли три ребёнка 2004 и 2006 годов рождения», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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