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В Черниговской области трое детей погибли при обрушении части здания

06 июля 2018, 19:09  •  22 • Украина
В Черниговской области трое детей погибли при обрушении бетонной плиты здания.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

«При неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли три ребёнка 2004 и 2006 годов рождения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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