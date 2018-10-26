В Черниговской области на торгах продан демонтированный памятник Ленину

Семёновский городской совет Черниговской области Украины продал на аукционе демонтированный в рамках декоммунизации памятник Ленину. Об этом сообщается на сайте системы электронных закупок ProZorro.

Из сообщения следует, что покупкой памятника заинтересовались 14 участников. Ставки начались с 45,5 тыс. гривен ($1,5 тыс.), а итоговая стоимость продажи составила 220 тыс. гривен (около $8 тыс.).

В описании лота уточняется, что скульптура отлита из бронзы, её высота — 4 метра, вес — 2,5 тонны.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на торги выставили памятник Ленину.