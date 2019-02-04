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В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко

04 февраля 2019, 01:24  •  11 • Политика
В соцсетях обсуждают рассказ украинского политика Олега Ляшко о неудачном визите президента Петра Порошенко в село Козелец в Черниговской области. Согласно главе украинской "Радикальной партии", недовольные своими низкими пенсиями и зарплатами люди там чуть не разорвали главу государства на части.
До выборов президента Украины осталось менее двух месяцев. На этом фоне борьба между украинскими политиками набирает обороны.
Так, недавно в эфире телеканала "112 Украина" один из кандидатов в первые лица государства, глава "Радикальной партии" Олег Лешко решил подвергнуть действующего президента страны критике. Он заявил, что простые люди Украины крайне антагонистично настроены по отношению к Петру Порошенко и при личной встрече готовы буквально наброситься на него с кулаками.
Для примера Ляшко привел недавний эпизод с визитом Порошенко в Черниговскую область. По его словам, президента Украины там чуть было не избили жители села Козелец, которым он не смог ответить, как они должны жить на их маленькие пенсии.
"Когда президент Порошенко ехал на мою родную Черниговщину, думал, что его там с караваем будут встречать. В Козельце чуть не побили", - пояснил Ляшко. Политик утверждает, что местные жители обступили Порошенко в Козельце. Изначально они не были настроены к нему враждебно, так как "пришли с миром".
Тем не менее, когда президент не стал отвечать на то, как они должны жить на пенсии в 1500 гривен и несправедливо маленькие зарплаты, люди были возмущены. Порошенко сказал, что не отвечает за подобные вопросы.
"Зачем нам такой президент, который ничего не делает?" - отмечает Олег Ляшко.

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