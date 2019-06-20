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В Черкассах умер жестоко избитый журналист

20 июня 2019, 10:54  •  44 • Украина
Украинский журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.
 
© Facebook
 

«Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы», — написал он.

По словам Томиленко, единственная версия убийства, разделяемая журналистами, — профессиональная деятельность Комарова, который «был неудобным для многих местных политиков».

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Позднее его переквалифицировали на покушение на убийство.

Ранее в Харькове избили 36-летнего оператора одного из местных телеканалов. Также сообщалось о нападении на сотрудников СМИ в Волынской области.

Председатель НСЖУ во время международной конференции ОБСЕ рассказал, что 92% заявлений об атаках на журналистов на Украине остаются безнаказанными.

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