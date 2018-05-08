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В Черкассах число госпитализированных с отравлением школьников превысило 50

08 мая 2018, 14:39  •  86 • Украина
Число детей, госпитализированных после массового отравления в школе украинского города Черкассы, превысило 50. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
 
© dsns.gov.ua
 

«Госпитализированы 51 ученик и один учитель, из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и лёгком состоянии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в воздухе на территории школы не обнаружено превышения содержания химических веществ.

Ранее сообщалось, что в Черкассах школьники потеряли сознание во время линейки.

Возбуждено уголовное дело.

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