В Черкассах число госпитализированных с отравлением школьников превысило 50

Число детей, госпитализированных после массового отравления в школе украинского города Черкассы, превысило 50. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Госпитализированы 51 ученик и один учитель, из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и лёгком состоянии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в воздухе на территории школы не обнаружено превышения содержания химических веществ.

Ранее сообщалось, что в Черкассах школьники потеряли сознание во время линейки.

Возбуждено уголовное дело.