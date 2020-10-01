В чем заключается священная миссия англосаксов?

В этот день, … лет назад

Первого октября 1838 года генерал-губернатор Индии Джордж Иден объявил войну эмиру Афганистана Дост Мухаммад-хану. Так началась первая англо-афганская война. Всего их будет три. Две из них приходятся на время правления королевы Виктории, которая так сформулировала один из главных постулатов Британской империи: "Если мы хотим сохранить нашу позицию как первоклассной державы, мы должны… быть готовы к атакам и войнам, так или иначе, постоянно".

В связи с Британской империей, над которой когда-то не заходило солнце, интересное открытие сделал современный английский историк Стюарт Лэйкок. Он подсчитал, что британские солдаты вторгались почти в 90 процентов стран по всему миру и лишь 22 из 193 стран, ныне входящих в ООН, избежали визита вооруженных "гостей" с Туманного Альбиона.

© Public Domain Агитационный плакат времен Первой мировой войны. Великобритания, 1914

В книге "Все страны, в которые мы когда-либо вторгались: и всего несколько, до которых мы не добрались" Лэйкок признается: "Я был совершенно потрясен, когда собрал полный список. Мне казалось, у меня достаточно хороший общий уровень знаний. Я был просто в шоке... Другие страны могли бы написать подобные книги, – но они были бы намного короче. Я не думаю, что кто-то может с этим сравниться, хотя американцы в 20 веке упорно работали над своим списком".

Лэйкок, правда, поясняет, что не всегда это было вторжение непосредственно британской армии. К примеру, Вест-Индию в основном завоевывали пираты, но почти всегда их набеги инспирировались монархами "старой доброй Англии". Киплинг это назвал "бременем белого человека"...

Лэйкок и про Россию тоже сделал выкладки. Но они получились какими-то лядащенькими и куцыми на фоне Альбиона. Оказывается, мы не вторгались более чем в 150 стран. Против британских показателей наши "успехи" выглядят, конечно же, весьма плачевно и удручающе.

© РИА Новости / Свердлов Репродукция плаката "Где бы еще поджечь?..". Автор Жозеф Ефимовский (Ленинград)

Соединенные Штаты, современный светоч демократии и прогресса, тоже кой-чему научились у своего старшего англосаксонского брата. С начала XX века американцы совершили по меньшей мере 85 нападений, явных и тайных, на страны по всему миру. Перечислю лишь некоторые подвиги бравых янки. Этот список неполный, лишь для представления масштабов операций США по продвижению демократии по всему миру: вторжение в Колумбию (1901), Панаму (1902, 1908, 1912, 1918, 1925, 1989), Доминикану (1904, 1914, 1916), Гондурас (1905, 1911, 1912, 1919, 1924), Никарагуа (1907, 1910, 1912, 1937, 1972), Кубу (1906, 1912, 1917, 1961), Мексику (1905, 1914), Гаити (1914, 1959), Коста-Рику (1919), Сальвадор (1932), Гватемалу (1960), Гренаду (1983).

А что могут поделать с этим в Белом доме и на Капитолии, если все Западное полушарие еще доктриной Монро от 1823 года провозглашено зоной интересов США? "Бремя белого человека"...

Но были ведь и другие интересы! Интервенция в Россию (1918–1922), Турцию (1922), Китай (1911, 1939), Филиппины (1898, 1906, 1911, 1948), Камбоджу (1970).

В качестве причины захвата Америкой Филиппин тогдашний президент США Вильям Мак-Кинли заявил, что ему в полночь в Белом доме явился Сам Господь и приказал захватить Филиппины, чтобы распространить там христианскую веру и принести цивилизацию населению островов. Вот так! Ни больше, ни меньше.

© Фото : public domain 25-й президент США Уильям МакКинли

Даже Сталин, которого никак нельзя заподозрить в либерализме, и тот с иронией заметил: "Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа".

Потом "богоизбранность" Америки стала причиной Корейской и Вьетнамской войн. А ведь еще были вторжение в Ирак, оккупация Сомали, бомбардировки Югославии, вторжение в Афганистан, Ливия. И все это ради демократии и прогресса. Джордж Буш-младший в 2003 году заявил, что сам Господь Бог поддержал американские планы нападения на Ирак. Буш так и сказал: "Америка не может потерпеть неудачу, поскольку Божественным провидением на нее возложена священная миссия – принести в мир свободу".

Из этого можно сделать лишь один вывод: президенты в США меняются, но неизменным остается одно правило – в полночь в Белый дом к ним обязательно кто-то приходит.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik