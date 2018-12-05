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В чем сила Путина: как в Европе пытаются объяснить успехи Москвы

05 декабря 2018, 19:40  •  83 • В России

«Начиная с войны в Грузии в 2008 году Россия выходит победительницей из большинства конфликтов (Украина, Сирия, Брексит, американские выборы). При этом она не должна была бы с такой легкостью добиваться своего. С чем же связана такая аномалия?

По сути успехи стратегии России во многом связаны с прекрасным пониманием географии Путиным в силу высокого уровня советского образования и школы КГБ, а также личного интереса к этой теме - ведь он входит в совет Русского географического общества.

Западных же лидеров волнуют лишь финансовые вопросы или еще более бесполезные темы. Саркози и Буш не знали разницы между шиитами и суннитами, что привело к катастрофе их политике на Ближнем Востоке. Трамп путает Австрию и Австралию, а наш «обворожительный» Макрон называет Гвиану островом, а Вийербан - пригородом Лилля. Не им тягаться здесь с Путиным, которого наверняка забавляет глупость конкурентов…

Это незнание географических реалий и объясняет то, почему мы сдаем позиции перед Россией, хотя мы определенно сильнее в политическом, экономическом и военном плане.»

Газета «Фигаро», Франция.

НАШ ОТВЕТ ФРАНЦУЗАМ

А может, потому, что он — нормальный?

Встретились как-то в баре француз, немец и англичанин и стали думать, в чем сила Путина.

- Сила Путина в том, что он знает географию, - говорит француз. - Он в курсе, что в Индонезии живут мусульмане и поставлять туда свинину глупость. И не путает суннитов с шиитами, а Австрию с Австралией.

- Идиот, - ответил немец. - Сила Путина в том, что историю знает. Он в курсе, что с Россией воевать бесполезно, а зимой так и вовсе мучительно. И не отправляет потешные полки в Эстонию на фоне Ивангорода фотографироваться, соседей дразнить.

- Дураки! - заявил англичанин. - Сила Путина в знании великого секрета - что граница России нигде не заканчивается. И что не надо сосать кровь из колоний, и не унижать партнеров по всему миру.

- Тупицы! - сказал американский агент АНБ, прослушивавший их всех через айфон официанта. - Сила Путина в том, что он деньги умеет считать. Что цену на газ может вычислить без десяти советчиков, а не просто Make Russia Great Again повторяет.

- Придурки! - прошептал китайский хакер, взломавший базу АНБ и прочитавший отчет. - Сила Путина в том, что он в ответ на ваши чертовы санкции для ваших же пармезанов и яблок рынки закрыл, что свои товары продвигает, а не пошлинами играет туда-сюда.

- Тоже мне, умники, - подумал генерал ГРУ, которому принесли на стол распечатку всех этих разговоров. - Сила Путина в том, что он нормальный. И таких у нас полстраны.

Включил погромче Высоцкого и вышел на балкон покурить.

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