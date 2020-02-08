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В чем истребитель Су-57 превосходит F-35: некоторые сравнительные параметры

08 февраля 2020, 12:09  •  49 • Аналитика

На мировом рынке вооружений новейшие самолеты пятого поколения - российский Су-57 и американский F-35 - уже превратились в серьезных конкурентов. У обоих истребителей есть свои плюсы и минусы, причем российские эксперты подчеркивают превосходство Су-57, а американские – F-35, что также вполне естественно.


Не так давно в американском журнале The National Interest появилась объемная критическая статья о Су-57. Ее автор усердно доказывает, что даже развертывание Су-57 в Сирии еще не свидетельствует о том, что новый российский самолет готов к серийному производству. Журнал цитирует авиационного эксперта Тома Купера, который считает, что в Сирии Россия подвергала риску жизни пилотов истребителя, поскольку Су-57 все еще остается «прототипом». Но так ли верны эти слова в отношении нового российского самолета?



Начнем с того, что когда Су-57 проходил «обкатку» в Сирии, то его не смогла обнаружить ни одна радиолокационная станция вероятного противника. Это о чем-то говорит. Кстати, F-35, в отличие от Су-57, засекали не только российские радиолокационные системы, но и самолеты, что говорит о высокой степени заметности американского истребителя.

Один из верных критериев надежности самолета – его оценка потенциальными покупателями. Турция приобрела российские ЗРК С-400, после чего США запретили поставку в эту страну истребителя F-35. Однако в Анкаре не испугались и заявили, что вполне могут закупить Су-57 у России, благо самолет по техническим характеристикам не уступает F-35, а по стоимости его приобретение будет куда более выгодным.

Впрочем, на днях Реджеп Эрдоган заявил о том, что Турция все же будет разрабатывать собственный самолет пятого поколения TF-X, который, по амбициозным планам президента, могут сделать уже к 2023 году. Тем не менее, позиция турецких источников относительно сравнения Су-57 и F-35 заслуживает внимания.

Турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало инфографику, сравнившую два самолета. По версии турок, российский Су-57 имеет явное превосходство над F-35 по следующим показателям: максимальная скорость полета (2600 км/ч у Су-57 против 1931 км/ч у F-35), допустимая боевая нагрузка (10 тонн у Су-57 против 8,16 тонны у F-35), максимальная взлетная масса (35,48 т у Су-57 против 31,751 т у F-35). Что касается продолжительности полета, то здесь российский самолет превосходит американский истребитель практически в два раза - Су-57 может летать 5,8 часа, а F-35 – только 2,36 часа. Несомненным достоинством Су-57 называют и его высокую маневренность.


Некоторые эксперты, говоря о недостатках Су-57, обращают внимание на его меньшую скрытность по сравнению с американским истребителем F-35. Но. как справедливо отметил один из авторов The National Interest, Су-57 и не ставит приоритетной задачей глубокое проникновение в воздушное пространство противника и наземные атаки, поэтому скрытность не является для него определяющей характеристикой. Задача Су-57 совсем другая – завоевание превосходства в воздухе и борьба с вражескими воздушными целями. И в данном направлении Су-57 остается непревзойденным самолетом, выгодно отличаясь от своего американского конкурента.

Кроме того, Су-57 оборудован радиолокаторами с активной фазированной антенной решеткой, которые контролируют воздушное пространство на сотни километров. У F-35, как и у F-22, такого радиолокатора нет, что также является свидетельством превосходства российского истребителя над американскими.


Правда, несомненным преимуществом F-35 остается его способность к укороченному взлету и посадке. Это связано с тем, что американские конструкторы всегда ориентируются на возможность приспособить самолет к авианосному базированию. Для России же, обладающей единственным авианосцем (да и тот пока на ремонте), такая характеристика самолета не представляет особой важности.

Сейчас самым главным вопросом является финансирование программы создания Су-57, внесение изменений после аварии в конце прошлого года. Если российское государство изыщет необходимые средства, то самолет уже в обозримом будущем поступит в серийное производство, а значит сможет поставляться как в Воздушно-космические силы России, так и на мировой рынок авиатехники.
Илья Полонский

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