В чем главное отличие минского майдана от киевского • 99 • Аналитика © Sputnik / Виктор Толочко Уже много сказано о том, что в ходе белорусских протестов применяются стандартные технологии "цветных революций", которые не так давно были опробованы и на Украине. Действительно, параллелей множество. Сами участники белорусских акций очень обижаются, когда их сравнивают с киевским майданом. Однако если их просишь перечислить отличия, чаще всего не могут этого сделать и обижаются еще больше. Хотя одно существенное отличие есть. Все понимали, что иностранное влияние на оба киевских майдана (образца 2004 и 2013 годов) значительно, но номинальными лидерами протестов это всячески отрицалось, скрывалось. Они старались это не выпячивать, рассказывая о стихийном протесте масс. Именно поэтому для многих искренних активистов майдана было шоком обнародование аудиозаписей разговора представителя госсекретаря США Виктории Нуланд с американским послом Джеффри Пайеттом, расписывавших государственные посты Украины по итогам "революции достоинства". В случае же с белорусским протестом никто даже и не пытается как-то скрыть или подретушировать зарубежное влияние. Да что там влияние! Из-за рубежа (а именно — с территории Польши) прямо руководят буквально каждой акцией в Белоруссии. С сайтов и телеканалов, которые вещают из Польши и порой открыто содержатся на деньги польского бюджета, в круглосуточном режиме транслируют постоянные указания, кто в каком городе и на какой улице собирается, куда идет, что перекрывает, какие лозунги выдвигает и какую экипировку при себе имеет. Порой там звучат и прямые призывы к насильственным действиям против органов правопорядка. На минуту представьте ситуацию, когда акциями протеста в США руководят некие американские граждане с территории России. Что началось бы, если бы кто-то отсюда призывал жителей Нью-Йорка перекрывать те или иные улицы, выводить из строя полицейские машины, устраивать забастовки и так далее. Да это уже было бы воспринято (причем на сей раз абсолютно справедливо) не просто как иностранное вмешательство в дела США, а как акт прямой агрессии. Однако вести подобную деятельность из страны ЕС в отношении Белоруссии, как выясняется, можно. В СМИ самой Польши сейчас царит невероятное оживление. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сразу заявил: "Польша ответственна за своих ближайших соседей". Это говорит представитель государства, которое постоянно обвиняет Россию во "вмешательстве". Почему-то на нас логика "ответственности за соседей" не распространяется. И без того эмоциональные комментарии польских политиков и экспертов были усилены совпавшим с этими событиями 100-летнем юбилеем "Чуда на Висле" (отражения наступления Красной Армии на Варшаву в 1920 году). На торжественных мероприятиях проводили параллели: мол, и сейчас в связи с борьбой за Белоруссию Польша переживает такой же исторический момент. Только теперь, по мнению профессора Веслава Высоцкого, ситуация для поляков более тяжелая, чем в 1920 году. А все, конечно же, из-за России, которая, завоевав ослабленную протестами Белоруссию, обязательно пойдет дальше. "Угроза реальна, — уверяет Збигнев Левицкий (еще один польский профессор). — Если российские отряды двинутся на запад, мы — следующие". Стращая себя подобными теориями, поляки не скрывают намерения затянуть Белоруссию в сферу своего влияния. Тот же Моравецкий представил в Сейме экстренный план "Солидарности с Белоруссией", главное в котором — финансовая поддержка "независимых" (читай: подконтрольных Варшаве) как бы белорусских СМИ и общественных организаций. Премьер радостно доложил, что польские власти уже почти десять лет за деньги налогоплательщиков содержат канал БелСат, который также играет определенную роль в координации нынешних протестов. И пообещал выделить на проекты в Белоруссии еще 50 миллионов злотых (около 13 миллионов долларов). Но Моравецкий не считает все это вмешательством в дела иностранного государства, попросив называть это "рукой помощи белорусскому народу". Поляки не скрывают ностальгии по некогда огромной и влиятельной державе. Не надо забывать, что официально нынешнее польское государство называется Третьей Речью Посполитой — это записано в преамбуле их Конституции. Таким образом, отсчет своей государственности поляки ведут от Люблинской унии 1569 года, которая провозгласила Речь Посполитую. И конечно, не случайно именно Люблин в этом году, аккурат под белорусские выборы, выбрали местом подписания декларации о создании "треугольника" Польша — Литва — Украина, чтобы противостоять "российской агрессии". Если взглянуть на карту исторической Речи Посполитой, легко убедиться, что в "люблинском треугольнике" до окончательного завершения этого амбициозного проекта не хватает только Белоруссии. Неслучайно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще до выборов в пригласил Минск присоединиться к данному антироссийскому пакту. В своей недавней статье глава украинского МИДа и не скрывает, что, согласившись на участие в "треугольнике", Киев фактически вступает в польский имперский проект. Кулеба проводит прямые аналогии с Речью Посполитой: "Кстати, та древняя Люблинская уния создавалась в том числе для противостояния московской экспансии на Запад и справилась с этой задачей на достаточно долгий срок". Теперь у них возникла надежда на втягивание туда и Белоруссии. "По сути, мы уже часть одной мозаики", — утверждает Кулеба. Любопытнее всего, что поляки гневно отметают как "российскую дезинформацию" намеки на то, что их вмешательство в дела Белоруссии вызвано ностальгией по первой Речи Посполитой. Оправдания сводятся к тому, что о своих имперских проектах они писали и до белорусских выборов. Как будто этот аргумент что-то опровергает. Да, разные поколения польских политиков и фантастов уже очень давно вынашивают прожект "Междуморья", восстанавливающий первую Речь Посполитую. Сейчас, когда Варшава торжественно отмечает 100-летие победы над большевиками, не стоило бы забывать и о том, что к этим событиям привела как раз авантюрная попытка Юзефа Пилсудского выйти на восточные границы польской древней империи, для чего он захватил Вильно, Минск и Киев. Но почему-то, освещая бои тех лет, поляки предпочитают делать некий монтаж истории, представляя себя исключительно в качестве жертвы "российской агрессии" и забывая, что агрессором тогда как раз выступило молодое польское государство с имперскими амбициями. Они и привели к боям под стенами Варшавы. А хорошо бы полякам изучать историю всех своих авантюр без изъятий. Тогда, глядишь, удастся уберечь себя от таких же печальных итогов. Но, судя по тому, как польские власти с энтузиазмом бросились свергать власть в соседней стране, уроки прошлого их мало чему научили. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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