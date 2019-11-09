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В Челябинске избили депутата от "Единой России": "Напали вшестером, порвали щёку"

09 ноября 2019, 01:54  •  165 • Политика
Районному депутату от "Единой России" порвали щёку за замечание в магазине. "Меня вшестером избили, в том числе бейсбольной битой", - пожаловался политик.
В Челябинске избили районного депутата от "Единой России" Александра Курочкина за то, что он постоянно делал замечания посетителям алкогольного магазина. Подробности инцидента рассказал сам пострадавший.
Сообщается, что на депутата напали нетрезвые посетители алкомагазина, расположенного на первом этаже многоэтажного дома. По словам самого Курочкина, нападавших было шесть человек. Они были вооружены бейсбольной битой и порвали депутату щёку.
"Моя девушка крикнула с балкона, что вызовет полицию, они убежали", - цитирует Ura.ru Курочкина.
Депутат утверждает, что причиной нападения стали его жалобы на алкогольный магазин и замечания посетителям "разливайки" по поводу шума. Он отметил, что в следующий раз эти же люди могут напасть на кого-то ещё, если не выселить алкомаркет из дома в отдельный ларек.
Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области подтвердила факт избиения депутата. Было отмечено, что правоохранители проводят оперативную проверку.

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