В Чехии задержали спортивного чиновника Белоруссии: Его обвинили в улучшении имиджа Лукашенко

Глава Белорусской федерации футбола задержан в Чехии. Местные политики заявили, что спорт в Белоруссии используется для улучшения имиджа Лукашенко, и с этим необходимо бороться.

Полиция Чехии задержала председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова. Такая информация появилась во вторник, 30 ноября, на чешском информационном портале Denik N.

Сообщается, что белорусский чиновник был задержан вместе со своей супругой в Моравско-Силезском крае на северо-востоке республики. Причиной для задержания стало отсутствие разрешения на въезд в Чехию. Отмечается, что Базанов приехал в Чехию на встречу местной женской команды с футболистками из Белоруссии.

Посольство Белоруссии в Чехии отказалось от комментариев по этому поводу. В МИД Чехии также не смогли прояснить ситуацию. Представители ведомства сообщили, что не обладают необходимой информацией.

Если он действительно здесь, ему придётся покинуть Чехию,

- цитирует Царьград главу дипломатического ведомства Чехии Якуба Кулганека.

Чешские политики также поспешили осудить возможное нахождение белорусского чиновника на их земле. Они заявили, что спорт в Белоруссии используется для улучшения имиджа Лукашенко, и с этим необходимо бороться.