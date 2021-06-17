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В Чехии внезапно захотели "новых отношений" с Россией: Захарова назвала причину
17 июня 2021, 20:55 • 202 • Политика
Премьер Чехии призвал наладить новые отношения с Россией, хотя до этого лично обвинял Москву в организации взрывов на складах боеприпасов во Врбетице. "Женевский саммит по телевизору увидели", - прокомментировала Мария Захарова.
Чехия должна наладить новые отношения с Россией. Об этом внезапно заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, ранее обвинявший нашу страну в организации взрывов на складах боеприпасов во Врбетице.
Слова главы правительства Чехии прозвучали в четверг, 17 июня, на следующий день после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Женеве. Премьер сообщил, что в ближайшее время в парламенте состоятся консультации с участием МИД по вопросу отношений с Россией.
- заявил Бабиш в интервью радиостанции "Частота 1".
- иронично прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, что в апреле этого года отношения Чехии и России резко испортились из-за того, что Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Премьер Бабиш лично заявлял, что у Чехии нет никакой другой версии, кроме "руки Кремля". Никаких доказательств, как всегда, представлено не было.
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