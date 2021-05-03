Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Главная / Политика

В Чехии требуют уволить главу Минюста, усомнившуюся в версии о "злых русских"

03 мая 2021, 00:45  •  64 • Политика
В Чехии потребовали уволить главу Минюста Марию Бенешову, усомнившуюся в версии генпрокурора о "злых русских", которые якобы взорвали склад с боеприпасами во Врбетице.
С таким требованием, в частности, выступил замглавы Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра. По его словам, слова Бенешовой свидетельствуют о том, что "некоторые члены правительства" не доверяют премьеру и вице-премьеру, которые однозначно обвиняют во всём Россию. Председатель правительства и его заместитель не хотят, чтобы кто-то ставил под сомнение "ключевой вопрос внешней политики, который касается безопасности чешских граждан".
Министра нужно уволить, несомненно, - цитирует Станюру портал České noviny.
Напомним, что ранее Бенешова заявила о существовании как минимум трёх версий, объясняющих инцидент во Врбетице, который произошёл в 2014 году. Слова главы Минюста соотносятся с заявлением президента Чехии Милоша Земана, который говорил о двух версиях, одна из которых не предполагает "русского следа". Он также заявил, что спецслужбы не продемонстрировали доказательств причастности России.
После этого первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что есть только одна версия - это диверсия со стороны "русских агентов". Никаких других объяснений взрыва склада чешские власти не рассматривают. При этом он обвинил Земана и Бенешову в том, что они отстаивают интересы не Чехии, а "кого-то другого".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
02 мая 2021, 19:15
Русские дипломаты заставят СБ ООН услышать правду о "бойне в Одессе"
02 мая 2021, 19:15
"Наступят последние времена": Захарова цитатой с намёком ответила на идею борьбы G7 с Россией
02 мая 2021, 21:05
Американец объяснил, что поможет русским выстоять в любой войне
02 мая 2021, 17:25
Споры из-за "русских агентов" рассорили правительство Чехии
02 мая 2021, 21:05
"Вытянут миллиарды": Блогер разъяснил "солидарность" госдепа США с Чехией против русских
02 мая 2021, 19:15
В Одессе задержали мужчину с гербом СССР, но разрешили марш националистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 15:25
"Генералы наклонили Байдена и...": Военный скандал в США в деталях
29 апреля 2021, 04:10
Нацистский марш в центре Киева: "Наследники" дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
27 апреля 2021, 21:50
Власть захвачена, и не Россией. Одессит в прямом эфире открыл глаза украинцам
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 17:00
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.