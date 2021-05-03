В Чехии требуют уволить главу Минюста, усомнившуюся в версии о "злых русских"

В Чехии потребовали уволить главу Минюста Марию Бенешову, усомнившуюся в версии генпрокурора о "злых русских", которые якобы взорвали склад с боеприпасами во Врбетице.

С таким требованием, в частности, выступил замглавы Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра. По его словам, слова Бенешовой свидетельствуют о том, что "некоторые члены правительства" не доверяют премьеру и вице-премьеру, которые однозначно обвиняют во всём Россию. Председатель правительства и его заместитель не хотят, чтобы кто-то ставил под сомнение "ключевой вопрос внешней политики, который касается безопасности чешских граждан".

Министра нужно уволить, несомненно, - цитирует Станюру портал České noviny.

Напомним, что ранее Бенешова заявила о существовании как минимум трёх версий, объясняющих инцидент во Врбетице, который произошёл в 2014 году. Слова главы Минюста соотносятся с заявлением президента Чехии Милоша Земана, который говорил о двух версиях, одна из которых не предполагает "русского следа". Он также заявил, что спецслужбы не продемонстрировали доказательств причастности России.

После этого первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что есть только одна версия - это диверсия со стороны "русских агентов". Никаких других объяснений взрыва склада чешские власти не рассматривают. При этом он обвинил Земана и Бенешову в том, что они отстаивают интересы не Чехии, а "кого-то другого".