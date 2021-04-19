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В Чехии раскрыта "гипер-супер-пупер-сеть ГРУ"? Эксперт указал на интересное совпадение

19 апреля 2021, 14:00  •  97 • Политика
Политолог Геворг Мирзаян иронично прокомментировал заявление МВД Чехии о причастности к взрывам на оружейных складах "русских агентов". "Доблестные чешские спецслужбы раскрыли какую-то гипер-супер-пупер-сеть ГРУ", - оценил он антирусский выпад Праги. Но тут же указал на интересное совпадение: истерия вокруг Петрова и Боширова началась очень уж своевременно - как раз накануне первых поставок отечественной вакцины в Чехию.
По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворга Мирзаяна, чешская сторона своими обвинениями в адрес русских спецслужб выдала сама себя. Дело в том, что если бы чехи действительно в 2014 году имели информацию о том, что Петров и Боширов организовали взрывы складов, то во время огласки истории "отравления" Скрипалей Прага немедленно заявила бы об этом.
"Чехи бы встали и сказали: мол, смотрите, мы знаем этих двух фраеров - вот они приезжали к нам на склады, они взрывали. И тогда бы Петрова и Боширова обвинили бы во взрывах складов", - заметил Мирзаян в беседе с Царьградом.
Однако даже в самый пик истерии, созданной вокруг Петрова и Боширова, никто не "вспомнил" о том, что эти ребята якобы засветились со своими паспортами в истории взрыва на складах, напомнил наш собеседник.
"А сейчас чехи вдруг обо всём этом "вспоминают" и под сурдинку американских товарищей начинают вводить санкции", - добавил Мирзаян. Объяснить это можно только одной причиной, уверен он: "Чехия вслед за Словакией должна была начать закупку русской вакцины "Спутник V".
И, как и в случае со Словакией, в Чехии достаточно нестабильная внутриполитическая ситуация, которая позволит устроить по поводу вакцины скандал, различного рода провокации. Сорвать поставку вакцины в Словакию пытались, более или менее успешно. Сейчас пытаются точно так же сорвать поставку вакцины в Чехию.
По словам политолога, это вопрос явно не системы здравоохранения, а политический. Получается, что русские в очередной раз спасают всю Восточную Европу, и не только её. Именно поэтому сейчас в Чехии нагнетается антирусская истерия.

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