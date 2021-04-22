В Чехии "издали очередной вопль" о России и посмотрели за океан: "Все красные линии уже перешли"

В Чехии "издали очередной вопль" о России и посмотрели за океан. Так, МИД страны решил выслать новую группу русских дипломатов. Ситуацию прокомментировал Андрей Баранов: "Все красные линии уже перешли".

Политический обозреватель "Комсомольской правды" Андрей Баранов в программе "Интервью" на канале Царьград прокомментировал очередной недружественный шаг чешских властей в отношении России.

После зеркального ответа Москвы на высылку из Праги русских дипломатов, глава МИД республики Якуб Кулганек решил депортировать новую группу сотрудников нашей дипмиссии, чтобы уравнять число дипломатов в посольствах обеих стран.

Таким образом, страну будут вынуждены покинуть ещё 22 сотрудника русской дипмиссии. По мнению эксперта, данный шаг руководства Чехии - это попытка продемонстрировать Вашингтону свою верность:

Из Праги раздался очередной вопль: "Мы самые сильные!". И местные власти сразу оглянулись за океан: смотрят ли на них - да, смотрят.

Баранов напомнил, что после предыдущей высылки дипломатов чехи демонстративно исключили "Росатом" из тендера на расширение атомной станции "Докуваны", построенной ещё Советским Союзом.

На этом фоне русофобские настроения активизировались и в целом ряде других стран, заметил гость программы. Разговоры о высылке русских дипломатов вновь звучат в Эстонии, Литве, Болгарии.