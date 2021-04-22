|
В Чехии "издали очередной вопль" о России и посмотрели за океан: "Все красные линии уже перешли"
22 апреля 2021, 18:05 • 206 • Политика
В Чехии "издали очередной вопль" о России и посмотрели за океан. Так, МИД страны решил выслать новую группу русских дипломатов. Ситуацию прокомментировал Андрей Баранов: "Все красные линии уже перешли".
Политический обозреватель "Комсомольской правды" Андрей Баранов в программе "Интервью" на канале Царьград прокомментировал очередной недружественный шаг чешских властей в отношении России.
После зеркального ответа Москвы на высылку из Праги русских дипломатов, глава МИД республики Якуб Кулганек решил депортировать новую группу сотрудников нашей дипмиссии, чтобы уравнять число дипломатов в посольствах обеих стран.
Таким образом, страну будут вынуждены покинуть ещё 22 сотрудника русской дипмиссии. По мнению эксперта, данный шаг руководства Чехии - это попытка продемонстрировать Вашингтону свою верность:
Баранов напомнил, что после предыдущей высылки дипломатов чехи демонстративно исключили "Росатом" из тендера на расширение атомной станции "Докуваны", построенной ещё Советским Союзом.
На этом фоне русофобские настроения активизировались и в целом ряде других стран, заметил гость программы. Разговоры о высылке русских дипломатов вновь звучат в Эстонии, Литве, Болгарии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
206
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2021, 21:30
|
18 апреля 2021, 02:15
|
20 апреля 2021, 16:35
|
17 апреля 2021, 14:20
|
18 апреля 2021, 07:45
|
17 апреля 2021, 05:10
|
22 апреля 2021, 07:05