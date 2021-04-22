Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность та...
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
Главная / Политика

В Чехии "издали очередной вопль" о России и посмотрели за океан: "Все красные линии уже перешли"

22 апреля 2021, 18:05  •  206 • Политика
В Чехии "издали очередной вопль" о России и посмотрели за океан. Так, МИД страны решил выслать новую группу русских дипломатов. Ситуацию прокомментировал Андрей Баранов: "Все красные линии уже перешли".
Политический обозреватель "Комсомольской правды" Андрей Баранов в программе "Интервью" на канале Царьград прокомментировал очередной недружественный шаг чешских властей в отношении России.
После зеркального ответа Москвы на высылку из Праги русских дипломатов, глава МИД республики Якуб Кулганек решил депортировать новую группу сотрудников нашей дипмиссии, чтобы уравнять число дипломатов в посольствах обеих стран.
Таким образом, страну будут вынуждены покинуть ещё 22 сотрудника русской дипмиссии. По мнению эксперта, данный шаг руководства Чехии - это попытка продемонстрировать Вашингтону свою верность:
Из Праги раздался очередной вопль: "Мы самые сильные!". И местные власти сразу оглянулись за океан: смотрят ли на них - да, смотрят.
Баранов напомнил, что после предыдущей высылки дипломатов чехи демонстративно исключили "Росатом" из тендера на расширение атомной станции "Докуваны", построенной ещё Советским Союзом.
На этом фоне русофобские настроения активизировались и в целом ряде других стран, заметил гость программы. Разговоры о высылке русских дипломатов вновь звучат в Эстонии, Литве, Болгарии.
По-моему, все красные линии они уже перешли, - подытожил Баранов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



206
Источник
Похожие новости
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
22 апреля 2021, 07:05
"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"
22 апреля 2021, 01:35
В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа
22 апреля 2021, 00:40
Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"
22 апреля 2021, 12:35
"Вот Прибалтика выёживалась… ": Военный эксперт намекнул на радикальный ответ Чехии
22 апреля 2021, 12:35
В России появятся "зоны смерти": "Ох не надо было американцам выходить"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2021, 21:30
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
20 апреля 2021, 16:35
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
18 апреля 2021, 07:45
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
17 апреля 2021, 05:10
Пальмы, море, песок: Зеленский затеял жестокий эксперимент над украинцами. Выживут не все
22 апреля 2021, 07:05
"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.