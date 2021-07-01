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В Чехии объяснили причину отказа ехать в Москву замглавы МИД
01 июля 2021, 06:40 • 109 • Политика
Чешские СМИ со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел сообщили о том, что замглавы ведомства отказался ехать в Москву. Стала известна причина, почему намеченные переговоры не состоятся.
Заместитель главы МИД Чехии Томаш Крыл отказался ехать в Москву. В ведомстве объяснили это сложной эпидемиологической обстановкой в России. Об этом написало сетевое издание Deník N.
С 1 июля и как минимум до конца месяца гражданам Чехии запрещено приезжать в Россию. Минздрав объяснил это необходимостью минимизировать импорт и распространение на территории страны новых штаммов SARS-CoV-2. В частности, речь идёт об индийском, бразильском и южноафриканском вариантах. Но если поездка имеет неотложный характер, для желающего выехать Минздрав Чехии готов сделать исключение.
Томаш Крыл в Москве собирался обсудить проблему чешской недвижимости в России, а также с русской недвижимостью в Праге. В числе прочего переговоры должны были касаться Чешского дома в Москве. С мая в нём не функционируют ресторан и гостиница.
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