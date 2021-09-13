В Чехии обиделись на слова Захаровой и Лаврова

Глава МИД Чехии заявил, что Москва не готова к улучшению отношений с Прагой. "Я замечаю некоторые очень резкие заявления госпожи Захаровой, а также некоторые заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - пожаловался министр.

Чехия обвинила Россию в неготовности к улучшению отношений между двумя странами. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в комментарии изданию Hospodářské noviny.

Весной 2021 года Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы России в причастности к взрывам на частных военных складах во Врбетице, которые произошли ещё в 2014 году. В ответ на это Россия внесла Чехию в список недружественных стран и применила к ней соответствующие меры. С тех пор отношения между Москвой и Прагой носят напряжённый характер.

Я замечаю некоторые очень резкие заявления госпожи Захаровой, а также некоторые заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова,

- пожаловался глава МИД Чехии.

В этой связи он считает, что Москва не готова к улучшению отношений с Прагой. По мнению министра, первым шагом к улучшению отношений должно стать исключение Чехии из русского списка недружественных стран.

Напомним, что Прага не только обвинила Москву к причастности к взрывам складом, но ещё и приплела к делу "агентов ГРУ" Петрова и Баширова, которых ранее Лондон обвинил в отравлении Скрипалей. Власти Чехии несколько раз подчеркнули, что это единственная версия, которую отрабатываю правоохранительные органы страны.