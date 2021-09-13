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В Чехии обиделись на слова Захаровой и Лаврова
13 сентября 2021, 17:30 • 56 • Политика
Глава МИД Чехии заявил, что Москва не готова к улучшению отношений с Прагой. "Я замечаю некоторые очень резкие заявления госпожи Захаровой, а также некоторые заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - пожаловался министр.
Чехия обвинила Россию в неготовности к улучшению отношений между двумя странами. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в комментарии изданию Hospodářské noviny.
Весной 2021 года Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы России в причастности к взрывам на частных военных складах во Врбетице, которые произошли ещё в 2014 году. В ответ на это Россия внесла Чехию в список недружественных стран и применила к ней соответствующие меры. С тех пор отношения между Москвой и Прагой носят напряжённый характер.
- пожаловался глава МИД Чехии.
В этой связи он считает, что Москва не готова к улучшению отношений с Прагой. По мнению министра, первым шагом к улучшению отношений должно стать исключение Чехии из русского списка недружественных стран.
Напомним, что Прага не только обвинила Москву к причастности к взрывам складом, но ещё и приплела к делу "агентов ГРУ" Петрова и Баширова, которых ранее Лондон обвинил в отравлении Скрипалей. Власти Чехии несколько раз подчеркнули, что это единственная версия, которую отрабатываю правоохранительные органы страны.
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