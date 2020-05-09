В Чехии нашли желающих поссорить Прагу с Москвой

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Обострение отношений с Россией окрестили "опасным процессом"

В Чехии существуют группы людей, которые хотят поссорить Прагу с Москвой. С таким заявлением выступил вице-спикер Палаты депутатов Чехии (нижняя палата парламента), председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип.

Он отметил, что местным властям удается контролировать процесс обострения отношений между странами.

"Думаю, что он (процесс) опасен для нас", – цитирует политика "Млада фронта Днес".

Спикер уверен, что ухудшение отношений с Москвой грозит Праге остановкой в развитии, Кроме того, придется уменьшить или вовсе прекратить всякие торговые отношения с Россией.

Политик коснулся и темы энергоснабжения. В настоящий момент Чехия закупает сырье в РФ, так как Европа сама по в данном случае не самодостаточна. Если отношения с Россией придется прекратить, Прага будет вынуждена в оперативно порядке искать другие источники энергоснабжения.

Войтех Филип осудил снос памятника Коневу в чешской столице, напомнив, сколько сделал советский маршал для освобождения страны от фашистских захватчиков.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об отправке спецагентов из Праги в Москву. Они должны были защитить чешских дипломатов.