В Чехии и Словакии заговорили о стремлении нормализовать отношения с Россией

Комитет по внешней политике, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии во главе с председателем Павлом Фишером призвал правительство к ревизии отношений с Москвой. При этом Фишер подчеркнул, что Прага должна не забывать добиваться от Москвы извинений, компенсаций и соблюдения договоров (?), но конечной целью должно быть построение взаимовыгодных отношений с Россией.

Вслед за Чехией за активизацию отношений с Россией высказалась Словакия. Министр экономики этой страны Рихард Сулик в интервью местным СМИ заявил, что антироссийские санкции вредят словацкой экономике и не заставят Россию "вернуть" Крым.

"Страны должны торговать друг с другом. Кое-кто из наших экспортёров пострадал [от санкций]. Санкции причиняют только ущерб [Словакии], а Крым россияне всё равно не отдадут. Необходимо смотреть вперёд и строить отношения [с Россией]", - подчеркнул Сулик.

МИД Украины назвал позицию словацкого министра неприемлемой, но из Киева нельзя ожидать что-либо иное, поэтому Братислава не нашла нужным отвечать на выпад с украинской стороны. В Европе всё больше сознают бесперспективность санкционного давления на Россию, которое не может продолжаться вечно, лишая европейцев российского рынка.

Словакия старается держаться в тени и не обострять отношений с Москвой из-за Украины. Чехия, в свою очередь, переосмысливает своё место в европейской системе безопасности и прощупывает возможности согласования своих действий с Германией и Францией, которые, будучи европейскими "тяжеловесами", вроде бы настроены сейчас на поиск компромиссов с Россией.