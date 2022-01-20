Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипл...
Главная / В мире

В Чехии и Словакии заговорили о стремлении нормализовать отношения с Россией

20 января 2022, 13:15  •  78 • В мире
Комитет по внешней политике, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии во главе с председателем Павлом Фишером призвал правительство к ревизии отношений с Москвой. При этом Фишер подчеркнул, что Прага должна не забывать добиваться от Москвы извинений, компенсаций и соблюдения договоров (?), но конечной целью должно быть построение взаимовыгодных отношений с Россией.
Вслед за Чехией за активизацию отношений с Россией высказалась Словакия. Министр экономики этой страны Рихард Сулик в интервью местным СМИ заявил, что антироссийские санкции вредят словацкой экономике и не заставят Россию "вернуть" Крым.
"Страны должны торговать друг с другом. Кое-кто из наших экспортёров пострадал [от санкций]. Санкции причиняют только ущерб [Словакии], а Крым россияне всё равно не отдадут. Необходимо смотреть вперёд и строить отношения [с Россией]", - подчеркнул Сулик.
МИД Украины назвал позицию словацкого министра неприемлемой, но из Киева нельзя ожидать что-либо иное, поэтому Братислава не нашла нужным отвечать на выпад с украинской стороны. В Европе всё больше сознают бесперспективность санкционного давления на Россию, которое не может продолжаться вечно, лишая европейцев российского рынка.
Словакия старается держаться в тени и не обострять отношений с Москвой из-за Украины. Чехия, в свою очередь, переосмысливает своё место в европейской системе безопасности и прощупывает возможности согласования своих действий с Германией и Францией, которые, будучи европейскими "тяжеловесами", вроде бы настроены сейчас на поиск компромиссов с Россией.
Соб. корр. ФСК
Фото: ghall.com.ua

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



78
Источник
Похожие новости
19 января 2022, 20:20
Госбюро расследований Украины сделало обращение из-за "подозреваемого Порошенко"
19 января 2022, 23:50
Зеленский в обращении к нации призвал не паниковать из-за "вторжения России"
19 января 2022, 18:00
"Русские Крым не вернут": Вице-премьер Словакии посоветовал ЕС "смотреть вперёд"
20 января 2022, 01:35
Полиция в Италии объявила бойкот розовым маскам
19 января 2022, 19:05
«Кандидатуры пока не согласовывались»: Песков прокомментировал отказ Поклонской стать послом в Кабо-Верде
20 января 2022, 01:30
«Хочет играть более значимую роль»: как Анкара пытается стать посредником в российско-украинских переговорах
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!&q...
20 января 2022, 03:55
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске неприня...
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленск...
20 января 2022, 01:35
Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных
20 января 2022, 07:25
Чешский депутат призвал власти потребовать от России извинений и денег
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2022, 00:00
В Казахстане избавляются от имени Нурсултана Назарбаева
15 января 2022, 13:25
"Основная цель - Путин": Сосновский рассекретил операцию "Пациент-2022"
15 января 2022, 17:30
Диванные войска Украины объявили мобилизацию
14 января 2022, 01:15
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
15 января 2022, 00:00
"Нас уже много раз делили": Украинский политолог рассказал, что ждёт страну при вступлении в НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.