В Чечне разработали багги для военных и спецназа на зависть Израилю и США

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Рабочая презентация автомобиля "Чаборз-6" класса "багги", предназначенный для использования армией и силовыми структурами, прошла в Грозном, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Грозном состоялась презентация автомобиля "Чаборз-6" класса "багги" для армии и силовых структур, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Событие глава Чечни считает важным для силовых и правоохранительных ведомств всей страны.

Презентация была рабочей, объясняет Кадыров.

"Чаборз-6" разработана специалистами Российского Университета Спецназа (РУС) под руководством помощника главы ЧР Даниила Мартынова, - говорит Рамзан Кадыров в сообщении на личной странице в социальной сети Вконтакте.

Кадыров заверяет, что автомобиль собран только с российскими комплектующими. Важнейшие качества багги - высокая проходимость, надежность и многофункциональность. Глава Чечни подчеркивает, машина превосходит все аналоги, разработанные в мире. В том числе, он сравнивает "Чаборз-6" с "коллегами" из США и Израиля.

В зависимости от поставленных задач "Чаборз М-6" можно будет переоборудовать в различные варианты — грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный. Конструкторы представят несколько версий двигателей и коробок передач, что имеет большое значение для адаптивности модели к климатическим условиям и конкурентным целям, - рассказывает Рамзан Кадыров.