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В Чечне разработали багги для военных и спецназа на зависть Израилю и США
25 февраля 2018, 00:39 • 94 • В мире
Рабочая презентация автомобиля "Чаборз-6" класса "багги", предназначенный для использования армией и силовыми структурами, прошла в Грозном, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В Грозном состоялась презентация автомобиля "Чаборз-6" класса "багги" для армии и силовых структур, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Событие глава Чечни считает важным для силовых и правоохранительных ведомств всей страны.
Презентация была рабочей, объясняет Кадыров.
Кадыров заверяет, что автомобиль собран только с российскими комплектующими. Важнейшие качества багги - высокая проходимость, надежность и многофункциональность. Глава Чечни подчеркивает, машина превосходит все аналоги, разработанные в мире. В том числе, он сравнивает "Чаборз-6" с "коллегами" из США и Израиля.
В зависимости от поставленных задач "Чаборз М-6" можно будет переоборудовать в различные варианты — грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный. Конструкторы представят несколько версий двигателей и коробок передач, что имеет большое значение для адаптивности модели к климатическим условиям и конкурентным целям, - рассказывает Рамзан Кадыров.
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