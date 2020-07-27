В Чечне рассказали о борьбе за права человека

В Чечне не нарушают права человека, наоборот, их соблюдают. Об этом свидетельствует прекращение войны, уничтожение терроризма и мирное развитие в республике, заявил 26 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы «Вести». Так он прокомментировал санкции США, введенные против него.

«Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, что я боролся с терроризмом, а они под санкции. Несправедливо», — отметил Кадыров.

По его словам, благодаря президенту России Владимиру Путину в Чечне получилось навести порядок и в настоящее время население чувствует себя спокойно. Кадыров также напомнил, что в Афганистане уже насчитывается около 2 млн погибших, военные действия продолжаются, а США ничего не могут сделать, передает ТАСС.

Супруга главы Чечни Медни Кадырова рассказала, что ее жизнь с введением санкций не изменилась. «Ничего не изменилось, даже лучше стало после санкций. Была домохозяйкой и остаюсь. Мои дочери и я политикой никогда не занимались. От этих санкций нам смешно», — подчеркнула она.

O внесении Кадырова в черный список госсекретарь США Майк Помпео сообщил 20 июля. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Такая же мера касается жены Кадырова и его дочерей Айшат и Карины (Хадижат). По версии Госдепартамента США, Кадыров причастен к нарушению прав человека и несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более 10 лет назад.

Помпео отметил, что США поддержат страны, которые примут аналогичные меры по отношению к Кадырову.

22 июля духовное управление мусульман Чеченской Республики объявило Госдеп США террористической организацией. После этого Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря.