В Чечне потребовали запретить СМИ называть национальность преступников: Документ внесут в Госдуму

Парламент Чечни принял решение внести в Госдуму изменения в действующее законодательство о СМИ. Предлагается ввести запрет на распространение сведений о национальности и вероисповедании преступников.

На фоне волны преступлений с участием представителей диаспор парламент Чечни принял решение о внесении в Госдуму проекта поправок в закон о СМИ. Эти поправки предполагают запрет на распространение сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

Сообщается, что автором инициативы выступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Предложенный им проект поправок предполагает введение административной ответственности за раскрытие национальности и вероисповедания предполагаемых преступников. В качестве обоснования для этого приводится аргумент о необходимости сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории страны.

Неурегулированность этого вопроса приводит к негативным последствиям,

- говорится в пояснительной записке.

Добавляется, что распространение в СМИ данных о национальности и вере преступников, как правило, порождает напряжённость в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создаёт благоприятную почву для конфликтов.