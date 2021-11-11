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В Чечне потребовали запретить СМИ называть национальность преступников: Документ внесут в Госдуму
11 ноября 2021, 16:55 • 117 • Политика
Парламент Чечни принял решение внести в Госдуму изменения в действующее законодательство о СМИ. Предлагается ввести запрет на распространение сведений о национальности и вероисповедании преступников.
На фоне волны преступлений с участием представителей диаспор парламент Чечни принял решение о внесении в Госдуму проекта поправок в закон о СМИ. Эти поправки предполагают запрет на распространение сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.
Сообщается, что автором инициативы выступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Предложенный им проект поправок предполагает введение административной ответственности за раскрытие национальности и вероисповедания предполагаемых преступников. В качестве обоснования для этого приводится аргумент о необходимости сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории страны.
- говорится в пояснительной записке.
Добавляется, что распространение в СМИ данных о национальности и вере преступников, как правило, порождает напряжённость в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создаёт благоприятную почву для конфликтов.
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