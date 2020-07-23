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В Чечне объявили Госдеп США террористической организацией номер один

23 июля 2020, 02:05  •  34 • Политика
Духовное управление мусульман (ДУМ) Чеченской Республики в среду, 22 июля, объявило Госдеп США террористической организацией из-за введения санкций в отношении главы региона Рамзана Кадырова и членов его семьи.
Обвинения со стороны Штатов в нарушении прав человека в адрес Кадырова духовенство назвало «гнусными» и необоснованными.
«Духовенство Чеченской Республики крайне возмущено заявлением госсекретаря США Майка Помпео о введении Соединенными Штатами санкций против Рамзана-Хаджи Кадырова, в свою очередь, мы считаем, что эти санкции введены против ислама и чеченского народа в целом», — говорится в сообщении ДУМа в соцсети Instagram.
В связи с этим духовенство приняло решение объявить американское внешнеполитическое ведомство «террористической организацией номер один».
O внесении Кадырова в черный список госсекретарь США Майк Помпео сообщил 20 июля. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Эта же мера касается жены Кадырова, его дочерей Айшат и Карины (Хадижат).
По версии ведомства, Кадыров причастен к нарушению прав человека и несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более 10 лет назад.
Как сообщил Помпео, Вашингтон поддержит страны, которые примут аналогичные меры по отношению к Кадырову.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предупредила США, что за санкциями против главы Чечни последуют ответные меры.
Кадыров в ответ на санкции США выложил фотографию с огнестрельным оружием и написал, что «принимает бой».

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