В Чечне есть "законы получше": Кадыров напугал криминальных авторитетов одной фразой

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что ему удалось избавить регион от воров в законе всего одной фразой. Как заявил политик, он не признаёт "воровских законов".

В своё время Кадыров собрал за одним столом главных представителей криминалитета из Чечни. Он посоветовал преступникам отказаться от своих дел, ибо в республике работают "законы получше", чем воровские.

Политик уверен, что благодаря этой фразе разговор оказался эффективным, в связи с чем регион удалось очистить от преступности, передаёт "Московский комсомолец".

Ранее Рамзан Кадыров заподозрил немецкие спецслужбы в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили, который стал им не нужен. По словам политика, сейчас в Берлине "виляют хвостом", перекладывая вину на Россию.