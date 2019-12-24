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В Чечне есть "законы получше": Кадыров напугал криминальных авторитетов одной фразой
24 декабря 2019, 14:09 • 18 • Политика
Рамзан Кадыров напугал криминальных авторитетов Чечни одной фразой. Как пояснил политик, в республике есть законы получше, чем "воровские".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что ему удалось избавить регион от воров в законе всего одной фразой. Как заявил политик, он не признаёт "воровских законов".
В своё время Кадыров собрал за одним столом главных представителей криминалитета из Чечни. Он посоветовал преступникам отказаться от своих дел, ибо в республике работают "законы получше", чем воровские.
Политик уверен, что благодаря этой фразе разговор оказался эффективным, в связи с чем регион удалось очистить от преступности, передаёт "Московский комсомолец".
Ранее Рамзан Кадыров заподозрил немецкие спецслужбы в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили, который стал им не нужен. По словам политика, сейчас в Берлине "виляют хвостом", перекладывая вину на Россию.
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