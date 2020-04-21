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В Чечне чиновники и бизнесмены скинулись на пособие по коронавирусу для малоимущих семей - Кадыров

21 апреля 2020, 23:10  •  72 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чиновники, бизнесмены и предприниматели республики пожертвовали деньги для выплат малообеспеченным семьям региона, оказавшимся в трудном положении из-за коронавируса.
Жители Чечни получат материальную помощь в размере от 15 до 25 тысяч рублей. На эти цели выделена сумма 258 миллионов 740 тысяч рублей, состоящая в том числе, из пожертвования чиновников, бизнесменов и предпринимателей республики. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он пояснил, что ранее обратился к бизнесменам региона, которые имеют хороший достаток, с призывом выполнить в это нелёгкое время одно из обязательств, которое возлагает ислам на своих верующих. Речь идёт об обязательной мусульманской выплате - закяте.
На мой призыв откликнулись многие. Я искренне благодарю их за это! - написал Кадыров в своём Telegram-канале Kadyrov_95.
Глава Чечни уточнил, что денежную выплату получат, в первую очередь, малообеспеченные семьи. Средства будут распределены в зависимости от количества человек в семье и тяжести материального положения.
По 15 тысяч рублей получили 15 683 семьи, по 20 тысяч рублей - 1 001 семья, по 25 тысяч рублей - 139 семей, - пояснил Кадыров.
Также, по словам главы Чечни, в республике продолжаются продовольственные акции. Остро нуждающимся и малоимущим жителям республики, а также семьям, находящимся на двухнедельном карантине, доставляются продукты питания и первой необходимости.
Напомним, что ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что выплата специальных пособий по коронавирусу гражданам России якобы невозможна. По словам банкира, для этого нет ни финансовых средств, ни инструментов.

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