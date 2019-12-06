В чаду прибалтийских национальных кухонь

Руководители Литвы, Латвии, Эстонии ужесточают дискриминацию населения своих стран по национальному признаку

В конце ноября депутат литовского парламента от партии «Союз Отечества» Лауринас Касчюнас обратился с письмом к министру образования, науки и спорта Альгирдасу Монкявичюсу, предложив рассмотреть возможность не менее пяти часов в неделю обучать детей до 6 лет литовскому языку – в тех садиках, где большинство детишек не являются представителями титульной нации.

Касчюнас пишет министру: «Различные исследования и статистические данные показывают, что сложилась ситуация, когда школы, в которых обучение идёт на языке нацменьшинства, в некоторых аспектах отстают от школ с литовским языком преподавания. Особенно это связано с качеством и результатами изучения литовского языка».

Автор письма не указывает ничего, оправдывающего введение такой нормы – не приводит ссылок на обобщённые данные департамента статистики, на опросы общественного мнения, на серьёзные исследования. Мы связались с Владасом Гайдисом, директором авторитетной компании Vilmorus, которая как раз занимается в Литве изучением общественного мнения. «Никогда не слышал, чтобы кто-либо проводил опрос на такую тему», – ответил социолог.

Искажение, передёргивание фактов и вот уже неприкрытая ложь – оружие литовских националистов. Касчюнасу подпевает Камиле Ширайте из вильнюсского горсовета: «Огорчают ситуации, когда дети из семей нацменьшинств приходят в первый класс и не знают элементарных литовских слов, без которых дальнейший процесс обучения невозможен. Поэтому учителям приходится работать не по подготовленной программе, а учить детей разговаривать по-литовски».

Камиле Ширайте – не школьный учитель, не преподаватель гимназии, она вообще далека от проблем образования. Для националистов русский язык это не язык Пушкина, Тургенева, Достоевского, это – «язык оккупантов». Можно быть уверенным, что инициатива русофоба Касчюнаса найдёт немало сторонников среди депутатов литовского сейма, политиков и чиновников, а также разного рода маргиналов и агрессивных националистов.

На недавнем совещании в Кремле президент РФ именно этих людей назвал среди «главных врагов русского языка». Там же Владимир Путин заявил, что на России лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка и литературы. По мнению президента, русскому языку объявили войну и в некоторых странах она стала составной частью государственной политики. Русофобы пытаются искусственно, грубо, бесцеремонно «сократить пространство русского языка в мире».

Сказано это было в том числе о странах Балтии. Напомним, в Латвии с 2019 / 2020 учебного года вступил в силу закон о переводе всей системы образования на государственный язык. Он касается даже частных образовательных учреждений. Парламент, правительство, президента, всю официальную Ригу совершенно не интересует, что русские и русскоязычные жители составляют около 40% населения страны. Здесь забота не о народе в целом, а об отдельной его категории, выделяемой по национальному признаку.

В Таллине правительство уже готовит реформу перевода государственного образования на эстонский язык. Этот шаг поддерживают все парламентские партии, а президент республики Керсти Кальюлайд искренне сожалеет, что «весной 2019 года при формировании новой правительственной коалиции отложили полный перевод учёбы на государственный язык, в том числе в детских садах». Самые агрессивные «эстонизаторы», например фанатично содействующая уничтожению русского языка руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаари и журналист-русофоб Теэт Корстен, открыто заявляют: «Эстонизацию русской школы следовало бы начать сразу после Поющей революции». То есть в начале 1990-х годов.

Таллинский журналист Дмитрий Кленский говорит по поводу таких заявлений: «Самое страшное не только в том, что эстонский проект уже отдаёт душком языкового нацизма, а в том, что они этого даже не осознают. Отсюда цивилизационная ограниченность в современном понимании межэтнического общения в рамках одной страны».

Эстонизация, латышизация и литовизация прямо противоречат международному праву. Страны Балтии являются членами Европейского союза и подписали все фундаментальные соглашения по выполнению обязательств в сфере защиты прав национальных меньшинств в области образования. Только когда международное право сдерживало политиков Прибалтики? Они упорно идут по пути принудительной ассимиляции, взламывая духовно-культурный код местных русских. А в ЕС факты дискриминации нетитульного населения прибалтийских республик почему-то мало кого интересуют.

В обстановке почти поголовного безразличия создаётся ситуация, при которой дети из семей нацменьшинств и дети из семей титульных наций имеют неравный доступ к получению образования на родном языке. «В странах Балтии русские дети стали заложниками антироссийской политики. Проводимые там образовательные реформы нацелены на полную ликвидацию школ национальных меньшинств», – говорил калининградский политолог Александр Носович, выступая в ноябре с докладом в Женеве на 12-й сессии Форума ООН по вопросам меньшинств.

Там же руководитель ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте подробно рассказала о ситуации в своей стране. Оказывается, с 1990 года количество русских школ в Литве сократилось с 85 до 30, а количество учащихся – с 76 до 13,5 тыс. В Каунасе работает одна школа, в Шяуляе, четвёртом по численности населения городе республики – тоже одна, но не русская, а литовско-русская. Есть в Литве и более удивительные гибриды: польско-русские и даже литовско-польско-русские школы. Об уровне преподавания там говорить не приходится. В Каунасе, например, русскому языку и литературе школьников учит… преподаватель физкультуры, этнический литовец. Не блещет профессионализмом и высшая школа.

Обучение на неродном языке перестраивает, ломает культурный код, меняет мироощущение, отторгает русских от России, превращая их в других людей, культивирует культурно-психологическое насилие, делая его нормой. Перестав быть русскими, молодые люди не становятся ни эстонцами, ни латышами, ни литовцами – на почве ненависти не бывает укоренения и уж тем более нет речи о «прекрасных плодах» подобного «образования».

На фоне разговоров об углубленной интеграции русских и русскоязычных языковая политика в странах Прибалтики стала инструментом разделения по национальному признаку, способом искусственного вкрапления «потомков оккупантов» (русских) в местное моноэтническое – и этнократическое – общество.

Русский язык – главная составляющая «мягкой силы» Российской Федерации. Как заинтересованная сторона, Россия могла бы приложить политические, экономические, культурные рычаги для выправления ситуации. Могла бы, но… делается далеко не всегда. Некоторые россияне отказываются понимать масштабы катастрофы, которую несёт война против русского языка. Так, политолог Дмитрий Евстафьев, профессор Высшей школы экономики (откуда и ставший широко известным профессор Гусейнов), заявил в 2017 году в Балтийском федеральном университете имени Канта в дискуссии о реформе образования в Латвии: «Ситуация с русскими школами в Латвии – это дело Латвии, но не дело России. У нас своих проблем достаточно». Такие суждения и вытекающая из них практика лишь помогают, говоря словами В. Путина, «сократить пространство русского языка в мире».

В своих оценках Евстафьев не одинок. Возможно, после выступления президента России эти голоса притихнут, но мало надежды, что ценностные ориентиры изменятся кардинально. И ещё одна цитата. Из выступления Яны Тоом, депутата Европейского парламента от Эстонии: «Происходящее подводит к сравнению языковой политики [стран Балтии] с гитлеровским Generalplan Ost колонизации восточных земель». Скажите: кто в Европе – и в России – слышит такие голоса? Кто поддерживает эти выступления?

Историкам известно, что рейхсляйтер Борман писал рейхсляйтеру Розенбергу 23 июля 1942 года: «Ненемецкое население не должно получать образования, кроме низшего… Вполне достаточно, если лица ненемецкой национальности научатся читать и писать… Вместо нынешнего алфавита впредь подлежит ввести в школах нормальный алфавит». Фюрер Германии Адольф Гитлер в тот же день в директиве Розенбергу подчеркнул: «…каждый образованный человек – это наш будущий враг. Следует отбросить все сентиментальные возражения».