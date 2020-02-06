В бюджете Украины обнаружилась громадная дыра - ждать ли социальный взрыв? • 205 • Аналитика

В правительстве «нэзалэжной» наблюдается серьезное замешательство, грозящее в самом скором времени перерасти во всеобщую панику среди «слуг народа». Дело в том, что государственный бюджет страны за первый месяц нынешнего года не просто не выполнен – в нем образовалась «прореха» в почти 14 миллиардов гривен (почти 600 млн долларов), что составляет четверть от всех поступлений, которые вообще были запланированы. При всех громогласных заявлениях Киева об «экономической стабильности», «невиданных темпах роста ВВП» и тому подобных вещах, именно этот факт дает реальное представление о том, в каком состоянии находится сегодня экономика Украины.



Нельзя сказать, чтобы до этого момента дела с наполнением казны там шли намного лучше – к концу 2019 года страна подходила с госбюджетом, недовыполненным на 72 с половиной миллиарда гривен, что, между прочим, составляло 1,8% ВВП, который так красиво «растет» на бумаге. Как-то выкрутились: досрочно «выбили» деньги из НАК «Нафтогаз», остановили возврат НДС и кое-как свели концы с концами. Тем не менее, глобальные проблемы, последовательно и неумолимо убивающие в «нэзалэжной» остатки экономики, никуда не делись. Нынешний бюджетный дефицит является абсолютно рекордным за все последние годы – он доходил порой до 18%, но не до 25 же!







Одними из главных причин «пустого кармана» государства является, в частности, то, что фискальные платежи в него оказались намного ниже запланированных. Таможня недодала почти треть ожидавшихся от нее сумм, налоговая – более 28%. Ничего удивительного – бизнес, прежде всего, мелкий и средний, умирает на Украине всевозрастающими темпами. Даже в Киеве сегодня не редкость улицы, по всей протяженности которых красуются закрытые магазинчики, кафе, мастерские и прочие «объекты мелкого предпринимательства», помещения которых их владельцы уже отчаялись даже сдать в аренду. О регионах и говорить нечего. Падают объемы торговли (отсюда и провал на таможне), импорт вместо запланированного повышения на 11% с лишним упал на 2,5%, налоги платить просто некому.



Замечательным примером того, как в правительстве «нэзалэжной» умеют совмещать жадность с, мягко говоря, необоснованными мечтами, является акцизная политика государства. От «табачных» платежей рассчитывали получить бешеные деньги, задрав акциз на сигареты до совершенно заоблачных высот. Пачка самых дешевых сигарет стоит сейчас в магазинах и ларьках 2 - 2,5 доллара! Для населения страны, где средняя покупательная способность граждан уверенно стремится к нулю, цена нереальная. В итоге производство табачных изделий «обвалилось», народ курит самосад и контрабанду, а государство недополучило 2,2 миллиарда акцизных денег, на которые очень рассчитывало.



Откуда возьмутся деньги в бюджете, если с промышленностью на Украине явные проблемы? Неизвестно, с какого потолка команда Зеленского срисовывает положительные макроэкономические показатели, если учесть, что по итогам 2019 года реальный объем промышленного производства в стране сократился почти на 2%, а по некоторым его отраслям он вообще больше похож на обвал. Металлургия «просела» на 10%, машиностроение вообще на 14% с лишним. По другим позициям – пищепрому, переработке, легкой промышленности, показатели не лучше. И все это, заметьте, без каких-либо глобальных кризисных явлений в мировой экономике – так сказать, исключительно исходя из местных реалий.



Чем чревата подобная ситуация с госбюджетом, объяснять, думаю нет нужды. По прогнозам местных экономистов, «под нож» пойдут прежде всего социальные программы и выплаты. Сильнейшее недофинансирование ожидают и так уже дышащие на ладан медицину и образование. О новых дорогах, которые обещает жителям страны каждая пришедшая к власти команда, можно будет забыть. О ремонт старых, впрочем – тоже... Далее же, если ситуация не выправится (а оснований для подобного оптимизма нет ни малейших), без денег останутся вообще все бюджетники. К таковым, между прочим, относятся также и «силовики» - полиция, военные, спецслужбы.



Вопрос, скорее всего, состоит не в том, ожидает ли при таком раскладе Украину социальный взрыв, а в том, как скоро он случится и насколько глобальные примет масштабы.



При всём при этом никакого социального взрыва после майдана (если тот можно таковым называть) на Украине не было все эти годы, несмотря на падение экономики, продолжающуюся войну, убыль населения. Значит ли это, что волна украинского недовольства может подниматься исключительно по указке отнюдь не народных сил - в собственных, соответственно, интересах?.. В правительстве «нэзалэжной» наблюдается серьезное замешательство, грозящее в самом скором времени перерасти во всеобщую панику среди «слуг народа». Дело в том, что государственный бюджет страны за первый месяц нынешнего года не просто не выполнен – в нем образовалась «прореха» в почти 14 миллиардов гривен (почти 600 млн долларов), что составляет четверть от всех поступлений, которые вообще были запланированы. При всех громогласных заявлениях Киева об «экономической стабильности», «невиданных темпах роста ВВП» и тому подобных вещах, именно этот факт дает реальное представление о том, в каком состоянии находится сегодня экономика Украины.Нельзя сказать, чтобы до этого момента дела с наполнением казны там шли намного лучше – к концу 2019 года страна подходила с госбюджетом, недовыполненным на 72 с половиной миллиарда гривен, что, между прочим, составляло 1,8% ВВП, который так красиво «растет» на бумаге. Как-то выкрутились: досрочно «выбили» деньги из НАК «Нафтогаз», остановили возврат НДС и кое-как свели концы с концами. Тем не менее, глобальные проблемы, последовательно и неумолимо убивающие в «нэзалэжной» остатки экономики, никуда не делись. Нынешний бюджетный дефицит является абсолютно рекордным за все последние годы – он доходил порой до 18%, но не до 25 же!Одними из главных причин «пустого кармана» государства является, в частности, то, что фискальные платежи в него оказались намного ниже запланированных. Таможня недодала почти треть ожидавшихся от нее сумм, налоговая – более 28%. Ничего удивительного – бизнес, прежде всего, мелкий и средний, умирает на Украине всевозрастающими темпами. Даже в Киеве сегодня не редкость улицы, по всей протяженности которых красуются закрытые магазинчики, кафе, мастерские и прочие «объекты мелкого предпринимательства», помещения которых их владельцы уже отчаялись даже сдать в аренду. О регионах и говорить нечего. Падают объемы торговли (отсюда и провал на таможне), импорт вместо запланированного повышения на 11% с лишним упал на 2,5%, налоги платить просто некому.Замечательным примером того, как в правительстве «нэзалэжной» умеют совмещать жадность с, мягко говоря, необоснованными мечтами, является акцизная политика государства. От «табачных» платежей рассчитывали получить бешеные деньги, задрав акциз на сигареты до совершенно заоблачных высот. Пачка самых дешевых сигарет стоит сейчас в магазинах и ларьках 2 - 2,5 доллара! Для населения страны, где средняя покупательная способность граждан уверенно стремится к нулю, цена нереальная. В итоге производство табачных изделий «обвалилось», народ курит самосад и контрабанду, а государство недополучило 2,2 миллиарда акцизных денег, на которые очень рассчитывало.Откуда возьмутся деньги в бюджете, если с промышленностью на Украине явные проблемы? Неизвестно, с какого потолка команда Зеленского срисовывает положительные макроэкономические показатели, если учесть, что по итогам 2019 года реальный объем промышленного производства в стране сократился почти на 2%, а по некоторым его отраслям он вообще больше похож на обвал. Металлургия «просела» на 10%, машиностроение вообще на 14% с лишним. По другим позициям – пищепрому, переработке, легкой промышленности, показатели не лучше. И все это, заметьте, без каких-либо глобальных кризисных явлений в мировой экономике – так сказать, исключительно исходя из местных реалий.Чем чревата подобная ситуация с госбюджетом, объяснять, думаю нет нужды. По прогнозам местных экономистов, «под нож» пойдут прежде всего социальные программы и выплаты. Сильнейшее недофинансирование ожидают и так уже дышащие на ладан медицину и образование. О новых дорогах, которые обещает жителям страны каждая пришедшая к власти команда, можно будет забыть. О ремонт старых, впрочем – тоже... Далее же, если ситуация не выправится (а оснований для подобного оптимизма нет ни малейших), без денег останутся вообще все бюджетники. К таковым, между прочим, относятся также и «силовики» - полиция, военные, спецслужбы.Вопрос, скорее всего, состоит не в том, ожидает ли при таком раскладе Украину социальный взрыв, а в том, как скоро он случится и насколько глобальные примет масштабы.При всём при этом никакого социального взрыва после майдана (если тот можно таковым называть) на Украине не было все эти годы, несмотря на падение экономики, продолжающуюся войну, убыль населения. Значит ли это, что волна украинского недовольства может подниматься исключительно по указке отнюдь не народных сил - в собственных, соответственно, интересах?.. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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