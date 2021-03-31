|
В бундестаге предложили притормозить с "Северным потоком-2"
31 марта 2021, 14:25 • 188 • Политика
Выгоды от партнерства с Вашингтоном перевешивают значимость сотрудничества с Москвой
Газопровод "Северный поток-2" мешает Германии выстраивать отношения с США. Чтобы не оказаться в изоляции, Берлину лучше приостановить реализацию проекта. К этому призвал депутат бундестага, координатор правительства ФРГ по трансатлантическим отношениям Петер Байер.
Надежды Германии на то, что новая американская администрация примет к сведению интересы европейцев и смягчит позицию по "Северному потоку-2", не сбылись. Госсекретать Энтони Блинкен проводит жесткую линию против газопровода, указал Байер в интервью WirtschaftsWoche. Немецкий парламентарий рекомендует выполнить требования США, чтобы не оказаться в изоляции.
"Северный поток-2" – серьезная преграда для перезагрузки трансатлантических отношений",
– подчеркнул Байер и призвал ввести мораторий на строительство газопровода. Это нужно, по крайней мере, до тех пор, пока Европа не утрясет все другие проблемы с заокеанским партнером.
Ранее в Берлине отреагировали на заявление Блинкена о новых санкциях против участников проекта "Северный поток-2". Там заявили, что не собираются менять позицию под давлением США. В Вашингтоне же настаивают, что газопровод представляет опасность, и готовы защитить он нее европейцев даже против их воли.
Между тем, сейчас реальную помеху строительству газопровода устроили экоактивисты Германии. Разобраться с этим вопросам местным властям будет сложнее, чем игнорировать требования американцев.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
188
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 марта 2021, 18:20
|
27 марта 2021, 18:45
|
28 марта 2021, 08:30
|
29 марта 2021, 23:55
|
27 марта 2021, 15:05
|
27 марта 2021, 08:40
|
26 марта 2021, 23:30