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В бундестаге предложили притормозить с "Северным потоком-2"

31 марта 2021, 14:25  •  188 • Политика
Фото: Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Выгоды от партнерства с Вашингтоном перевешивают значимость сотрудничества с Москвой
Газопровод "Северный поток-2" мешает Германии выстраивать отношения с США. Чтобы не оказаться в изоляции, Берлину лучше приостановить реализацию проекта. К этому призвал депутат бундестага, координатор правительства ФРГ по трансатлантическим отношениям Петер Байер.
Надежды Германии на то, что новая американская администрация примет к сведению интересы европейцев и смягчит позицию по "Северному потоку-2", не сбылись. Госсекретать Энтони Блинкен проводит жесткую линию против газопровода, указал Байер в интервью WirtschaftsWoche. Немецкий парламентарий рекомендует выполнить требования США, чтобы не оказаться в изоляции.
"Северный поток-2" – серьезная преграда для перезагрузки трансатлантических отношений",
– подчеркнул Байер и призвал ввести мораторий на строительство газопровода. Это нужно, по крайней мере, до тех пор, пока Европа не утрясет все другие проблемы с заокеанским партнером.
Ранее в Берлине отреагировали на заявление Блинкена о новых санкциях против участников проекта "Северный поток-2". Там заявили, что не собираются менять позицию под давлением США. В Вашингтоне же настаивают, что газопровод представляет опасность, и готовы защитить он нее европейцев даже против их воли.
Между тем, сейчас реальную помеху строительству газопровода устроили экоактивисты Германии. Разобраться с этим вопросам местным властям будет сложнее, чем игнорировать требования американцев.

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